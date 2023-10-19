«الاتحادية للضرائب» تعرض 3 خدمات جديدة

كشفت زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تهدف من مشاركتها في ((جيتكس جلوبال)) هذا العام إلى نشر الوعي الضريبي بين المتعاملين معها بشأن ما تقدمه إليهم من خدمات، حيث تعرض ثلاث خدمات جديدة.

وقالت: تتمثل الخدمة الأولى في التسجيل بضريبة الشركات. وكما نعلم جميعاً، فقد بدأ سريان هذه الضريبة فعلياً في الأول من يوليو الماضي. وتبغي الهيئة من خلال مشاركتها في ((جيتكس)) توعية جمهور المعرض من ممثلي الشركات المسجلة في كلٍ من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بأهمية التسجيل في ضريبة الشركات وبالشروط الواجب الالتزام بها في عملية التسجيل.

وتابعت: أما عن الخدمة الجديدة الثانية فهي ((موفّق))، وهي باقة جديدة صممتها الهيئة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. كانت هذه الفئة من الشركات تتحمل عبئاً كبيراً يخص التزامها الضريبي، بما في ذلك التسجيل، الحصول على المعلومات الضريبية ذات الصلة من الهيئة، أو امتلاك أنظمة محاسبية ضريبية تستطيع من خلالها تقديم إقرارها الضريبي بسهولة، ثم سداد الضرائب المستحقة عليها.

وأضافت: ((أخيراً، يعرض جناح الهيئة الخدمة الجديدة الثالثة وهي ((10X))، والتي تُعد بمثابة منصة تدريبية تتضمن برامج تدريبية لموظفي الهيئة، حرصاً من جانبها على ضمان إلمام كافة موظفيها بالقدر اللازم من المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات الضريبية السائدة في الدولة.