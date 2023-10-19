عمار بن حميد يزور جناح حكومة الشارقة في «جيتكس جلوبال»

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جناح حكومة الشارقة في معرض ((جيتكس جلوبال))، وكان في استقباله الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، رئيس اللجنة العليا للجناح، حيث أطلعه على أبرز ما يقدمه الجناح من مشروعات مبتكرة، وما يعرضه من أحدث التقنيات التي تستثمر فيها حكومة الشارقة، في إطار مسيرة الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل والمستدام.

وشهد جناح الشارقة تدشين مبادرة منصة لاختصار روابط الويب ((URL)) الخاصة بحكومة الشارقة حصرياً، والتي طرحها مركز الشارقة للأمن السيبراني، بدعم من دائرة الحكومة الإلكترونية.

وتستخدم المنصة النطاق الرسمي لحكومة الشارقة shj، لضمان تمكّن جميع المعنيين من التحقق بسهولة من أي رابط رسمي تتم مشاركته معهم، لأجل مواجهة أي محاولات للاحتيال.

وضمن جهوده الدؤوبة للمضي بإمارة الشارقة نحو مستقبل ذكي ورقمي وآمن إلكترونياً، أعلن المركز أيضاً عن مشروع ((قياس المهارات السيبرانية في إمارة الشارقة))، حيث سيقوم المركز بإجراء تمرين توعوي يدعو عبره جميع الجهات الحكومية في الشارقة للمشاركة فيه.

وسيركز هذا التمرين على جمع المدخلات الضرورية اللازمة لتحديد المهارات السيبرانية الحالية، والاستثمار في مجموعة من المواهب الواعدة، ما سيسهم في دعم رؤية إمارة الشارقة، لتصبح واحدة من ضمن الحكومات الأكثر أمناً إلكترونياً على مستوى المنطقة.

كما أطلقت بلدية كلباء منصة ((وافي))، والتي تهدف إلى خدمة العملاء ضمن الموقع والتطبيق الذكي لبوابة ((كلباء الذكية))، والتي تستند إلى تقنية الذكاء الاصطناعي ((تشات جي بي تي))، إذ توفر المنصة قاعدة معرفية للاستفسارات العامة عن الخدمات المقدمة في موقع وتطبيق كلباء الذكية، إلى جانب مساعد افتراضي تفاعلي، باستخدام تقنية ((تشات جي بي تي 4))، يسهل على المستخدمين الوصول إلى الخدمات المجانية بكل سلاسة وفاعلية.