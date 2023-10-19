انكماش ثروة إيلون ماسك 16 مليار دولار

تقلصت ثروة رجل الأعمال الأمريكي الملياردير، إيلون ماسك، بواقع 15.9 مليار دولار اليوم الخميس، بعدما أثرت النتائج المالية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية في الربع الثالث سلباً على سعر السهم.

ويمتلك ماسك، أغنى الأغنياء في العالم بثروة تبلغ 209.8 مليار دولار، 13 % من أسهم تسلا، وتأتي غالبية ثروته من شركة السيارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم تسلا انخفض بنسبة 8.8 % في التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن جاءت نتائجها أقل التوقعات بالنسبة لكل من الأرباح والمبيعات خلال الربع الثالث.

وفي مؤتمر عبر تقنية الفيديو عقب صدور النتائج المالية أمس الأربعاء، ذكر ماسك مراراً وتكراراً بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على ثقة المستهلكين.

وسجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية أول تراجع فصلي لها في المبيعات هذا العام، بعدما سلمت 435 ألفاً و59 سيارة، بينما انخفضت الأرباح إلى أدنى مستوى خلال 4 سنوات بعدما خفضت الشركة مراراً أسعار سياراتها.

ومع ذلك، لا تزال ثروة ماسك أعلى بأكثر من 70 مليار دولار خلال عام 2023، إضافة إلى انتعاش في سعر سهم تسلا على الرغم من التدهور في العوامل الأساسية.

وبعد فترة وجيزة من تفوق برنار أرنور، مالك مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية للأزياء والموضة، عليه، عاد مرة أخرى ليتربع على صدارة أغنى أغنياء العالم بهامش كبير.

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