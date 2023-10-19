«نقد الكتب» ورشة ضمن «دبي للكتابة»

أعلن برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى أبرز المبادرات المعرفية الرائدة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن انطلاق المرحلة الأولى من جلسات ورشة نقد الكتب، وتتضمن 4 حلقات، تقام على مدار أربعة أشهر مع المدرب الدكتور صالح هويدي، وتهدف إلى تدريب الشباب وصقل مواهبهم في الكتابة الإبداعية ومراجعة ونقد الكتب بطريقة سليمة ومنهجية.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية الورشة في تدريب الشباب على منهجيات النقد البنَّاء للكتب، وتحفيزهم إلى الإبداع، وتعزيز قدراتهم على الكتابة الإبداعية والارتقاء بمهاراتهم النقدية، وأشار بن حويرب إلى أنَّ تنظيم ورشة نقد الكتب يأتي في إطار المساعي المستمرة للمؤسَّسة لإحداث تغيير إيجابي مُجتمعياً من خلال تطوير مهارات الشباب وزيادة وعيهم المعرفي وإكسابهم الإمكانات التي تجعل منهم جيلاً مبدعاً ومُبتكراً وقادراً على صياغة ملامح المستقبل. وأوضح بن حويرب أن ورشة نقد الكتب تتيح منصةً لتمكين الشباب الراغبين بتحسين مهاراتهم في مجال النقد الأدبي والتعبير عن الرأي بصورة ممنهجة ومنطقية.

وستقام الورشة افتراضياً عبر تطبيق ((تيمز))، مستهدفةً تدريب المشاركين على قراءة الكتب من منظورٍ نقدي وتحليلي، ورفدهم بأدوات إجادة صياغة الانطباعات والأفكار بشكل علمي. وتتضمن الورشة سلسلةً من الأنشطة والتمارين التي تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم في النقد الأدبي والتعبير، وذلك عبر نماذج تطبيقية على الكتب بمختلف أنواعها وأغراض كتَّابها، إضافة إلى العمل على فهم الفكرة وإزالة أي لبس فيها وتقريب المسافة بين القارئ والكتاب. كما تسعى الورشة إلى إعداد نقاد شباب قادرين على التفكير بصورةٍ إيجابية، وتوفير مساحاتٍ للاهتمام بالكتب التي تصدر ومراجعتها، لترسيخ ثقافة مراجعة وتحليل الكتب الصادرة حديثاً وتسهيل وصولها إلى القارئ.