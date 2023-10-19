21 عملاً في القائمة القصيرة لـ«اتصالات لكتاب الطفل»

نجح 21 كتاباً صادراً عن 8 دور نشر عربية وأجنبية في الوصول إلى القائمة القصيرة للدورة الـ15 من ((جائزة اتصالات لكتاب الطفل))، التي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، برعاية شركة ((اتصالات من &e))، حيث سيُتوّج الفائزون بها عن فئاتها الخمس خلال الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023.

وساهم في إنتاج الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة 61 مبدعاً، منهم 21 مؤلفاً، و20 رساماً، و20 ناشراً، وفي هذا السياق، تصدرت دور النشر الإماراتية والمصرية القائمة القصيرة بإصداراتها التي بلغت 5 إصدارات لكل منهما، تلتها دور النشر الأردنية بـ4 إصدارات، فيما جاءت دور النشر اللبنانية ثالثة بـ3 إصدارات بلغت القائمة القصيرة، أما فلسطين، والعراق، وعُمان، وكندا فبإصدار واحد لكلٍّ منها.

وجاء الكشف عن القائمة القصيرة من الجائزة خلال مؤتمر صحفي نظّمه المجلس أمس في بيت الحكمة في الشارقة، بمشاركة عبدالعزيز تريم، المدير العام لـ((اتصالات من &e)) في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وجمع من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

واختارت لجنة تحكيم جائزة اتصالات لكتاب الطفل القائمة القصيرة من إجمالي 323 إصداراً ترشحت لها، والتي توزعت على فئات الجائزة بواقع 65 كتاباً لفئة الطفولة المبكرة، و136 كتاباً لفئة الكتاب المصور، و35 لفئة كتاب ذي فصول، ثم فئة كتاب اليافعين بـ49 كتاباً، وأخيراً فئة كتاب الشعر بـ38 إصداراً.

وفي كلمته خلال حفل إعلان القائمة القصيرة من الجائزة، أكد عبدالعزيز تريم أن المواهب الأدبية والفنية التي كشفت عنها الجائزة على مدار دوراتها الخمس عشرة تمثل إنجازاً ثقافياً لدولة الإمارات، التي كانت دائماً سبّاقة في تقدير المبدعين، ورعايتهم.بدورها، أشارت مروة العقروبي إلى أن الامتداد الجغرافي لجائزة اتصالات لكتاب الطفل كان حلماً قبل خمسة عشر عاماً، حين وضعت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، رؤيتها للجائزة بتطوير صناعة كتاب الطفل، وإثراء مكتبته بأفضل الكتب شكلاً ومضموناً.

وأضافت: الوصول إلى القائمة القصيرة للجائزة، وعلى عكس اسمها.. كان طويلاً؛ ذلك أن عدد المشاركات التي تستحق إدراجها في القائمة كان أكبر من المتاح، حيث بذلت لجنة التحكيم جهداً كبيراً في اختيار أفضل الإصدارات المرشحة لنيل جائزة اتصالات لكتاب الطفل في فئاتها الخمس.