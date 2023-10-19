3 أمسيات شعرية خليجية في «الشارقة للكتاب»

يترقب جمهور الشعر وعشاق ((القصيد))، خلال فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ثلاث أمسيات شعرية لمجموعة من أعلام الشعر العربي الخليجي الشباب، الذين يقدمون أجمل قصائدهم في مختلف الموضوعات والأساليب والمدارس الشعرية، من أبرزهم: الشاعر السعودي فهد الشهراني، والقطري ناصر الوبير، والكويتي شريان الديحاني.

موعد

وسيكون زوار المعرض على موعد مع الشاعر القطري ناصر الوبير، يوم الجمعة 3 نوفمبر المقبل، في الساعة الثامنة مساء، في قاعة الفكر، ويعتبر الوبير واحداً من أبرز الشخصيات الأدبية التي حققت نجاحاً كبيراً في العالم العربي، فقد حقق حضوراً كبيراً في الوسط الشعري الخليجي والعربي، وقدم العديد من القصائد والدواوين الشعرية، من أشهرها دواوينه ((انكسار))، الذي تضمّن قصائد في الحب والحزن والأمل والحلم.

ويحل الشاعر السعودي فهد الشهراني ضيفاً على معرض الشارقة للكتاب، في أمسية شعرية تقام يوم السبت 4 نوفمبر، في الساعة السابعة مساء في قاعة الفكر، ويعد الشهراني من أبرز الشعراء الشباب في المملكة العربية السعودية، وقد بدأ مسيرته الشعرية في سن مبكرة، وشارك في برنامج شاعر المليون في موسمه الثالث، وحصل على المركز الخامس، ولديه العديد من المشاركات الخارجية، ومن أشهر دواوينه الشعرية ((على بابك)). يرى الشهراني أن التاريخ هو الذي أكسبه لقب ((عميد الشعراء الشباب))، بسبب بدايته المبكرة في إلقاء الشعر في عام 2000.

أما الشاعر الكويتي شريان الديحاني، فيلتقي جمهور الشعر في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يوم السبت 11 نوفمبر، في الساعة 7:15 مساء في قاعة الفكر، وقد كتب شريان الديحاني العديد من القصائد، وجمع معظمها في ديوانه ((شريان قلبي))، ومن أبرز قصائده، قصيدة ((يا أصعب أسئلة عمري))، وقصيدة ((ابشرك بادي اتعلق بأحد ثاني))، و((يا داعيتني بالهوى والهوى زان))، وغيرها من القصائد.

تنوع

وتستضيف الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ناشراً من 108 دول، يعرضون أكثر من 1.5 مليون عنوان في مختلف قطاعات المعرفة والثقافة، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها 215 ضيفاً من 69 دولة، إضافة إلى 460 فعالية ضمن برنامج ثقافي غني يقدمه 127 مشاركاً من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب من 33 دولة.