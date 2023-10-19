فاطمة عيسى علي.. مبدعة قصص ألف باء الحرف اليدوية

الراوية فاطمة عيسى علي، واحدة من رائدات سرد الحكايات النابعة من الماضي، ومن المواقف والحياة اليومية، تلك المواقف التي تترك في داخلها الذكريات التي تحولت إلى تلك الذخيرة من الموروث، لتشارك بها الآخرين خلال الفعاليات والعروض التراثية، وهي تلك الفتاة التي لم تكن تعلم أنها ستكون ذات يوم راوية، تتم دعوتها للمشاركة في مختلف المناسبات، فقد كانت تتعلم لتتأهل لحياتها وأسرتها، ولم تكن تخطط لما ستكون عليه، ولكنها أصبحت تبدع منذ طفولتها في كل المهارات الحياتية، وتفخر كونها ماهرة في مطبخ الأسرة، أو خياطة كل أنواع الملابس، من قبل أن تتعرف إلى ماكينة الخياطة، حيث كانت تحيك للرجال في أسرتها وللسيدات، وفوق ذلك تعلمت مختلف الحرف اليدوية التي تعرف بين الفتيات والسيدات، ثم تعرفت إلى (خوص فطوم)، وهو تلك الخيوط من الفضة، والتي تدخل في صنع الشرائط التراثية، عبر العمل اليدوي على(الكاجوجة)، حيث أصبحت تتقن تلك القطع الثمينة، التي أصبحت تركبها على الأثواب النسائية.

ذلك الجزء من حياتها، هو لا يختلف عن حياة أية فتاة في مدينة كلباء، حين كانت كلباء تعتمد الأسر فيها كلياً أو في الغالب على العمل اليدوي، أكثر من الأدوات المتطورة، تلك التي لم تكن تتوفر بسهولة، ولكنها تقول إنها لم تترك أية فرصة لتتعلم وتبحث عن طريق والدتها، عن الجديد في كل شيء، وفي ذلك الوقت، لم تكن تبخل بما تعلمته على الأخريات، حيث يحببن سماع تجاربها ونجاحها عند إتمام كل ما تتعلم، وحين دخلت إلى مركز التنمية الاجتماعية، كان ذلك لتطوير مهاراتها، عبر التعرف إلى الجديد الذي يطرح في الأسواق، وتقوم الإدارات بتوفيره لتتعلم السيدات والفتيات، ويدخلن التقنيات المتطورة ضمن كل قطعة، حتى إنها أحبت تلك اللفافات من الصوف والسنارتين، وكذلك في ما بعد انضمت إلى نادي الفتيات، وتشارك مع الخدمات الاجتماعية حضورها تلك الفعاليات التي تقام، وحين تعرض خلال الرحلات أو اليوم المفتوح أية مشاركة، فإنها تكون من ضمن الفريق مساهمة.

تعلمت كيف تكون لبقة مع الضيوف، وهي تلك التي تحترم وتقدر أهلها، وهي ابنة كلباء، حيث العائلات كأنها أسرة واحدة، ما يثري الروح بالحكايات التي تكتب بحبر المحبة والتآخي، وتتألق لديها ملكة التحدث خلال اللقاءات، وحين تكون هناك ورش جماعية، حيث تؤمن أن الإنسان يولد لا يعلم شيئاً، ولذا، عليه ألا يرفض أي فرصة للتعلم، ولذلك، هي تحب التزاور، لأنه يجعلها تلتقي بالأخريات، ما يجعلها تحكي لهن عن أهمية العمل الجماعي لتطوير المهارات، وأيضاً كي تنقل للفتيات أهمية تعلم الحرف التراثية من الأمهات، ومن ثم نقل ما تعلم إلى الآخرين أو أمثالهن من الفتيات.