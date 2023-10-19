أدوار ونجاحات دبي الإبداعية والفكرية تثري برامج المجلس الثقافي البريطاني

تنطلق فعاليات ونشاطات المجلس الثقافي البريطاني في دبي، وسط اهتمام ثقافي كبير من المجلس، حيث تمتد عمق العلاقات الثقافية منذ فترة طويلة، لتنجز شراكات إعلامية وورش تدريبية لتعزيز اللغة الإنجليزية، والتشجيع على التعاون المعرفي المتبادل.

وأكد سيمون جرين، أحد أبرز المدراء المتخصصين في المجلس، خلال حديثة لـ ((البيان))، عمق العلاقات الثقافية بين دبي ودولة الإمارات عموماً، وبريطانيا، حيث ترتكز هذه العلاقات إلى إرث تاريخي مهم، وهي تتنامى وتتعزز بصورة فاعلة، من خلال جملة فعاليات يقيمها المجلس ويسهم بها، تخدم مصلحة الطرفين في نشر الخير والمحبة والتسامح، وجعل الثقافة رافعة نهضة ولقاء الشعوب ونشر السلام العالمي.

كما أشاد سيمون جرين، والذي يتولى مسؤوليات مدير الامتحانات في كتلة الخليج الجنوبي في المجلس الثقافي البريطاني، بالحراك الثقافي في دبي، موضحاً أنه بمثابة لوحة بانورامية عالمية فريدة، تجمع مفردات حضارات العالم. وتطرق جرين في حديثه، إلى مجموعة فعاليات ونشاطات المجلس، ومن بينها اختبارات الايلتس: يعمل المجلس الثقافي البريطاني بشكل وثيق مع الشركاء في مجالات المعرفة، بما في ذلك الجامعات، لتسليط الضوء على الاختبارات التي نقدمها، والفرص المتاحة لدعم الطلبة.

ونتعاون مع الكثير من المؤسسات التعليمية لتنظيم جلسات إعلامية وورش عمل وبرامج تدريبية للمعلمين والطلاب. وأضاف: كما نقدم الدعم والموارد التعليمية المخصصة لمساعدة المؤسسات على دمج اختباراتنا في مناهجها، وتعزيز إتقان اللغة الإنجليزية لدى طلابها. ومن بين أنشطتنا الخاصة بحقول الثقافة، دعم التعليم العالي والتعليم الجامعي في الإمارات، وتشجيع التعاون الثقافي والتبادل الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في الإمارات العربية المتحدة.

نشاطات وبرامج

وتطرق سيمون جرين إلى نشاطات وبرامج المجلس، ومن بينها خاصة الفعالايت التي يتعاون فيها مع المؤسسات الثقافية والإعلامية والأكاديمية، وقال: من بين ما نركز كثيراً في هذا الصدد، ضمن باقات برامجنا، على اختبارات الايلتس، والتي نعزز بها القدرات العلمية للجامعات والمؤسسات كافة، مسهمين بهذا في دعم حراكها العملي والثقافي والفكري، حيث يضم اختبار اللغة الإنجليزية ((الآيلتس)) أربعة أقسام: وهي الاستماع والقراءة والكتابة والمحادثة.

ويبلغ إجمالي وقت الاختبار نحو ساعتين و45 دقيقة. ويستمر قسم الاستماع نحو 30 دقيقة، بينما قسم القراءة فيستغرق 60 دقيقة، أما قسم الكتابة فيستمر إلى 60 دقيقة، في حين يتم إجراء اختبار المحادثة كمقابلة وجهاً لوجه، ويستغرق نحو 11 إلى 14 دقيقة.

وتطرق سيمون جرين إلى أهمية نشاطات المركز: يعمل المجلس الثقافي البريطاني بشكل وثيق مع الشركاء، من مؤسسات ثقافية وعلمية وإبداعية، وخاصة الجامعات، غاية تسليط الضوء على الاختبارات التي نقدمها، والتعريف بالفرص المتاحة لدعم الطلبة وكافة المثقفين والمبدعين المهتمين بالحصول على الآيلتس. ونتعاون مع الكثير من المؤسسات التعليمية لتنظيم جلسات إعلامية، وورش عمل وبرامج تدريبية للمعلمين والطلاب. كما نقدم الدعم والموارد التعليمية المخصصة لمساعدة المؤسسات على دمج اختباراتنا في مناهجها، وتعزيز إتقان اللغة الإنجليزية لدى طلابها.

وتابع جرين: طبعاً، يلتزم المجلس الثقافي البريطاني بضمان صحة وموثوقية عمليات ونتائج الامتحانات الخاصة به، ونعمل على تحقيق ذلك، من خلال الإجراءات المتبعة لضمان الجودة الصارمة، بما في ذلك توفير الفرص التدريبية الشاملة للملتحقين بالاختبارات، وتوحيد العمليات المتبعة عند إجرائها، كما نطبق المراقبة المنتظمة لمراكز الاختبار، واستخدام التقنيات المتقدمة لتعزيز أمان وسلامة الاختبارات، ونمتلك أيضاً نظاماً متميزاً للتعامل مع كافة التعليقات والشكاوى الواردة إلينا، كما نعمل على تحسين جهودنا باستمرار.

وتتمثل رؤيتنا لمستقبل اختبارات المجلس الثقافي البريطاني في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر، في الاستمرار في تقديم اختبارات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتزايدة لأصحاب المصلحة لدينا.