«دبي للثقافة» تحتفي بإبداعات أصغر طهاة الإمارات

يمثل الطعام على اختلاف نكهاته ووصفاته ومذاقاته وسيلة لربط المجتمعات وتقارب الشعوب وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي فيما بينها، ويشكل جزءاً مهماً من الثقافة الإماراتية، فمن خلاله تعبر المواهب المحلية عن الهوية المجتمعية ومنظومة العادات والتقاليد وثراء التراث المحلي، وهو ما يتجسد في قوائم الأطباق التي تعدها نخبة من المواهب المحلية لتعكس من خلالها أصالة وكرم المجتمع.

واحتفاءً باليوم العالمي للطهاة الذي يحتفل به العالم في 20 أكتوبر الجاري، تضيء هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عبر منصاتها الرقمية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مجموعة من الطهاة الإماراتيين الذين استطاعوا التفوق وتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال، وأسهموا في تعزيز حضور المطبخ المحلي على الخريطة العالمية، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب الناشئة، وتطوير وتنمية مهارات الكفاءات الإبداعية في كل المجالات الحياتية والأدب والفنون البصرية.

وإلى جانب مساعيها الرامية إلى إبراز ثراء مشهد دبي الإبداعي، تحرص ((دبي للثقافة)) من خلال برامجها ومشاريعها وفعالياتها المتنوعة على منح الطهاة والمواهب المحلية فرصة تقديم أطباقهم التقليدية الأصلية والمبتكرة أمام كل شرائح المجتمع، إلى جانب التعريف بعراقة الثقافة المحلية، وحسن ضيافتها، ومن بينهم عبدالرحمن وميثاء الهاشمي، التوأمان الإماراتيان اللذان أتقنا فن الطّهي وبرعا فيه، بعد اكتشافهما موهبتهما في سن صغيرة جداً عندما كانا يساعدان والديهما وجدّتهما في الطبخ، وهو ما حفزهما على تطوير العديد من الأطباق المختلفة عبر دمج النكهات العربية والإماراتية مع الأطباق التقليدية من جميع أنحاء العالم.

ومع وصولهما إلى سن 13 عاماً نجحا في أن يكونا من أصغر الطهاة في الإمارات والمنطقة بعد حصولهما على دبلوم في الضيافة - فن الطبخ التجاري من المركز العالمي لفنون الطهي (ICCA) في دبي، ولا يزال عبدالرحمن وشيماء يعملان معاً على ابتكار العديد من الأطباق الجديدة المميزة.

ومن جهة أخرى، تألقت عائشة العبيدلي، أصغر شيف إماراتية في فنون الطهي المحلي، حيث بدأ شغفها بعالم الطبخ منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، واستطاعت مع مرور الوقت تطوير وتنمية موهبتها، وفي عمر التاسعة تمكنت من التفوق على أكثر من 180 طفلاً من مختلف الجنسيات، والفوز بمسابقة ((كيدزانيا)) لاكتشاف أصغر شيف في الإمارات، كما حصلت أيضاً على المركز الأول في مسابقة ((chopped)).

وتحرص عائشة التي تدرس دبلوم الطبخ للهواة والمحترفين في المعهد العالمي لفنون الطبخ في دبي، على المشاركة في الفعاليات المهمة التي تشهدها دبي والإمارات.