«خطوط وأشعار».. إبداعات توشيها جماليات الخط العربي

افتتح معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، معرض ((خطوط وأشعار))، الذي تنظمه مكتبة محمد بن راشد، ضمن فعاليات الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط))، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، حتى 31 أكتوبر الجاري.

وشهد افتتاح المعرض الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة))، والقيم الفني محمد فراس عبو، حيث اطلعوا على مجموعة الأعمال التي امتازت بتنوع خطوطها، وتفرد أفكارها، ورؤى صناعها من الفنانين والخطاطين، الذين يمثلون جنسيات وثقافات مختلفة.

مقتنيات

وأكد معالي محمد أحمد المر، أن هذه المقتنيات ليست مجرد لوحات فنية، بل تجسيد لتاريخنا وثقافتنا وحبنا للفن والجمال، معرباً عن أمله بأن تلهم هذه الأعمال الجيل الجديد لاستمرارية الاهتمام والتقدير لفن الخط العربي، فهو جزء لا يتجزأ من الهوية العربية والإسلامية.

ومن جانبه، لفت الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، إلى أهمية الأعمال التي يقدمها معرض ((خطوط وأشعار))، وما تمتاز به من تنوع في فن الخط العربي. وقال: ((يمثل فن الخط أحد مكونات الثقافة العربية، وأبرز أدوات التعبير عن مخزونها الإبداعي، بما يمتلكه من جماليات خاصة في هندسته وتفاصيله المختلفة، وحيويته التي ساهمت في تعميق علاقته مع الفنون التشكيلية الأخرى، وهو ما تجلى في تشكيلة الأعمال التي يقدمها المعرض)). وأكد بن خرباش حرص ((دبي للثقافة)) على الاحتفاء بهذا الفن، والاهتمام به من خلال ((بينالي دبي للخط))، الذي يمثل منصة مبتكرة، تمكن الفنانين وأصحاب المواهب من عرض إبداعاتهم وأعمالهم المختلفة، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة الهادفة إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة، قادرة على إثراء وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

ويشتمل المعرض على 33 لوحة فنية، شكلت جزءاً من مقتنيات معالي محمد أحمد المر الشخصية، استلهمت من قصائد المتنبي، وابن زيدون، وإيليا أبو ماضي، ونزار قباني، والدكتور أحمد أمين المدني، وكتبت بخطوط الثلث الجلي والنسخ والنستعليق والكوفي والسنبلي، وكذلك خط جلي الطومار، والتي تعكس جماليات وتفرد الخط العربي.

أساليب

وتحمل اللوحات التي اختلفت في أساليب تصاميمها وزخرفتها الفنية العربية والتركية والفارسية، بصمات نخبة من الخطاطين الأتراك، ومن بينهم: محمد وعثمان أوزجاي، والخطاطون السوريون أحمد الباري، وجمال بوستان، ومنير الشعراني، ومحمد فاروق الحداد، وأسامة الحمزاوي، وعبد الرحمن العبدي، وجمعة محمد حماحر، بالإضافة إلى الخطاطين المصريين مسعد خضر البورسعيدي، وأحمد فهد، والخطاط السوداني تاج السر حسن، والأردني يعقوب إبراهيم سليمان، والعراقي بزار الأربيلي، وزميله حاكم غنّام. كما تضمن المعرض أيضاً أعمالاً من إبداع الخطاطين الإيرانيين عباس أخوين، ورسول مرادي، ومحمد خلوصي، وحبيب رمضان بور، ومحسن ركابي، وشوقيّان، ومهدي خداه بناه، والخطاطة آلهة خاتمي.

من جهة أخرى، تستضيف مكتبة محمد بن راشد، وضمن مشاركتها في فعاليات ((بينالي دبي للخط))، تشكيلة من ورش العمل التي يقدمها الفنانون يوشيمي فوجي، والدكتور أنطوان أبي عاد، ولينا أدهمي، والعنود بوخماس، ويحتفون خلالها بالخطوط العربية واليابانية الكلاسيكية والمعاصرة.