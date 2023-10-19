دبي تلهم المبدعين وتحفز الابتكار والتقارب الثقافي

لم تقتصر أهمية دبي ومكانتها في ساحات الإبداع وأنماط الحياة العصرية، على تطوير حقول المجالات كافة في الصدد ونسج لوحات تناغم في ظلالها، بين ثقافات العالم أجمع، وإنما نجحت في أن تكون حديقة وواحة دولية أساسية، لبروز المبدعين وشهرتهم، ومن ثم انطلاقتهم العالمية بقوة، ذلك بفضل البيئة الإبداعية التي توفرها والمناخات المحفزة فيها، بجانب البنية التحتية التقنية المتطورة التي تلهم وتشجع كافة الموهوبين.

وقد أصبحت دبي في هذا التوجه تبدع، بكل ثقة، خريطة ابتكار وتميز مستقبليين، فريدة، وفق أعلى المعايير تلهم معها جميع مبدعي المعمورة وتدعمهم، خاصة عبر تركيزها على جعل الإبداع مكوناً رئيساً في تفاصيل الحياة، بل رافعة أساسية لتطورها وجوهراً يسهم في التمهيد لرفاهية البشرية وسعادتها. وقد غدا يتجلى ذلك في حرص هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» والمؤسسات المعنية، على الدوام، على دعم ورعاية وتشجيع جميع المبدعين والمبتكرين، من كافة بقاع الأرض، لإطلاق مشروعاتهم المبتكرة في دبي.

ذلك في ظل ما توفره لهم من وسائل تكنولوجية عصرية نوعية وتسهيلات، تعزز قدراتهم على استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وألوان الحياة العصرية في أشكال نتاجاتهم الإبداعية، علاوة على الاستفادة من الخبرات والمهارات الموجودة فيها، والتي تعكس بانوراما ثقافات العالم. ونستطيع أن نتبين هذا الأمر، بجلاء تام، في سياقات وأنواع الفنون التشكيلية، والتي يحرص معها حي دبي للتصميم وآرت دبي و«سكة الفني» .

ومتاحف دبي الفنية، وكذلك مركز فن جميل ووجهة السركال أفينيو، وغيرها الكثير، على توظيف وتعزيز أدوار أنواع الفنون والموضة والأزياء والموسيقى، في رسم لوحات الجمال والفرح والوئام والتناغم بين البشر، وتحفيز الابتكار وتشجيع المبدعين للانطلاق وخوض مغامرات التجريب والإبداع بجرأة وثقة. وطبعاً، ليست مجالات هذا التوجه في دبي مقتصرة على جوانب إبداعية محددة، وإنما هي تتجلى وتبرز في حقول الحياة الإبداعية شتى.

ففي مهرجانات الفنون هي حاضرة بقوة، وكذلك في الفعاليات الموسيقية والسياحية.. وفي عروض الأزياء.. ومهرجانات وفعاليات التصميم. إذ إننا نرى كافة العلامات العالمية في مجالات الفن والتصميم والضيافة والأزياء، تحضر بقوة في تعزيز هذا التوجه الفاعل في حاضرة عالمية متفردة، فتثري بهذا بوتقات ولوحات الحياة العصرية القائمة على منطلقات الجمال العصري والانفتاح.

وهو ما نلمسه في مهرجان مترو دبي للموسيقى، وفي «دبي كانفاس»، إضافة إلى أسبوع دبي للموضة ومختلف فعاليات الأزياء التي تنظمها وتطلقها دور عرض عالمية شهيرة. وبطبيعة الحال، جعلت هذه الأرض والبيئة الإبداعية الخصبة دبي، ملتقى للمواهب ومنطلقاً أساسياً يعوّل عليه كافة المبدعين والمستثمرين لإطلاق أعمالهم ومؤسساتهم الإبداعية.

ومن أمثلة ذلك، إطلاق علامة أزياء فريدة خاصة الطابع، وعالمية الرؤية، تستلهم خبرات وروح دبي وعطرها، وهي علامة بوتسي، التي أنشأتها فيكتوريا باهل حيث أطلقتها في الأيام الماضية، رسمياً، خلال حفل في المطعم الباريسي، جوزيت، في مركز دبي المالي العالمي، معلنة أنها علامة ترتوي من ينبوع الإبداع والإلهام في دبي وتسير بثقة لتخط مفاهيم جديدة فريدة في مسارات الأزياء والموضة العالمية، مستفيدة من تجارب عين دبي والخبرات فيها وروح الثقافة العالمية التي تختزنها.

وقالت صاحبة ومديرة «بوتسي»: تمثل «بوتسي» بمجموعتها الفريدة من نوعها من القطع الرائعة، أكثر بكثير من مجرد علامة في الأزياء فهي نمط إبداع عصري يتناغم وحكاية جمال دبي، حيث إنها تبرز بمثابة لوحات إبداع خاصة متناغمة جوهرها الاحتفاء بالأناقة وتمكين المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها وتلبية رغبات كافة الأذواق، بجانب المزج بين أنماط التصاميم العصرية والحديثة في عالم الموضة.

وعلى صعيد آخر، وفي السياق نفسه، نجد في كل يوم، حضوراً جديداً مغايراً وشائقاً، لصنوف ثقافات جديدة في عوالم الضيافة وخوض غمار تجارب ثقافية عامرة بالمعرفة والدهشة والمغامرة والسعادة، تتجلى وتبرز في دبي، دانة الدنيا، لتحكي قصة ثقافة وتقاليد جديدة في فضاءات الضيافة والأطباق العالمية.

فتغني التجارب الموجودة في المدينة ضمن هذا الإطار، ذلك سواء من خلال أنماط أطباق وطقوس طعام جديدة تبتكرها المطاعم الموجودة أصلاً، أو من خلال مضامين ومحتويات وأنماط فريدة مدهشة، تأتي بها وتقدمها مجموعات مطاعم جديدة تشرع أبوابها وتفتتح فروعها في دبي، في كل يوم.

ومن الأمثلة الملهمة في هذا الخصوص، مطعم وردهة شمال الهند «باهادي PAHADI»، الذي افتتح أبوابه للضيوف على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، في أجواء مستوحاة من عجائب الطهو في الجبال، أخيراً، حيث يتيح هذا المطعم، والتابع لشركة راستك ألباين Rustic Alpine تجربة الاستمتاع بمأكولات أصيلة غنية ولذيذة من جبال الهيمالايا، وذلك في إحدى أرقى وجهات الطهو ذات الأجواء المنزلية المذهلة في دبي.

فقد أطلق المطعم رسمياً في حفل حضرته نخبة من الضيوف وممثلي وسائل الإعلام، في فندق ماجستيك برميير عند شارع خالد بن الوليد في برّ دبي، حيث يتخصص بتقديم النكهات الهندية الشهية التي تمتاز بها الجبال الملكية من خلال تجربة ثقافية مفعمة بالحيوية يروي معها ما تمتاز به منطقة باهادي PAHADI من أجواء وطقوس ضيافة وطعام، إذ ينقل معها روّاد المطعم إلى فضاء جبلي فريد «باهادي» من خلال الديكورات الداخلية المريحة والأثاث الخشبي.

موفراً تجربة غامرة نعيش في خضمها ثقافة ومعاني كلمة «باهادي» PAHADI التي تعني في الأساس «سكّان الجبال» وترتبط بسكّان المناطق الهندية في جبال الهيمالايا والتي تشمل كشمير، وسيكيم، ومنالي، وأوتارأخاند، وشيلونج، وهيماشال براديش، ونيبال، وأجزاء من شمال ولاية أوتار براديش.. وعند التعمّق في قائمة طعام باهادي، سنتعرف على أصناف عديدة غنية وشهية، مثل:

الأرزّ بالزعفران، والتوابل العطرية، واللحوم اللذيذة، والمنتجات الطازجة، وهي تشكّل سيمفونية من الأذواق التي تُميّز المطبخ الكشميري. كما ستذهلنا نضارة الأعشاب المحلية، وحرارة الفلفل الحار، وأطباق لحم القطّاس البريّ الشعبية، ونكهة الخضراوات المخمّرة من سيكيم الرائعة، التي تبرز في الأطباق، بموازاة الاستمتاع بسحر جبل مانالي مع تفاح الهيمالايا الهشّ والعسل المحلي الدافئ،

وأعشاب باهادي العطرية، وسمك السلمون النهري المرقّط الغني، والخيارات الطازجة والخفيفة في الصيف، ويقترن هذا باتباع المطعم فلسفة عمل مستدامة وموجّهة للحفاظ على البيئة. وفي هذه المناسبة، قال هيرين سارفايا، المدير العام لصالة ومطعم باهادي «PAHADI»: «إن المطاعم الهندية في المناطق الجبلية تقوم بدور مهمّ في قطاع المأكولات والمشروبات.

ومؤكداً أن حضورنا في دبي يكتسب كبير الأهمية ونعوّل عليه كثيراً.. إن الهدف المنشود على المدى الطويل من افتتاح المطعم، هو ترسيخ سمعة قوية لصالة ومطعم باهادي PAHADI في تقديم الأطعمة والمشروبات عالية الجودة...».

واحة ذهبية وتجارب فريدة

وليس أكثر دهشة وفرادة من تجربة استثنائية تتنامى وتلتقي خيوطها البهية فقط في دبي، حيث يشع بريق الذهب بين تناغم وغزلية الرمال والشمس، وسط الصحراء الجميلة الشاسعة، وهو المشهد البديع الذي يطالعنا تحديداً في منتجع باب الشمس الشهير، والذي أعلن أخيراً، عن تجربة شائقة لا مثيل لها، سيخوضها الرواد الراغبون، بكل شغف، وتتمثل في سبا وحمّام باب الشمس.

وذلك في واحة صحراوية هادئة، حيث يُشكّل ملاذاً خلّاباً يعتمد نهجاً متكاملاً للعافية. إذ يأخذ هذا السبا والحمّام ضيوفه في رحلة تعزّز عافيتهم بالاعتماد على التقاليد العلاجية العربية لتحسين تناغم الجسم والعقل والروح. ويفترش هذا الملاذ مساحة تمتد على أكثر من 18000 قدم مربعة، ويستكمل بتصميمه أجواء منتجع باب الشمس الصحراوي المميّزة.

كما يوفّر مجموعة من المرافق المنفصلة للرجال والنساء حتى يضمن لهم أقصى درجات الخصوصية. كذلك، يضمّ غرفاً منفردة متعددة الاستخدامات، إلى جانب جناحين فاخرين لكبار الشخصيّات متاحين للأزواج، وغرف بخار وساونا ومركز لياقة بدنية مجهّز بأحدث المعدات. ويُجسّد سبا وحمّام باب الشمس واحة عربية تزخر بتجارب العافية الأصيلة.

حيث يقدّم باقة من العلاجات المستوحاة من التقاليد المغربية العلاجية التي تستفيد من خيرات الكثبان الرملية المحيطة بالمكان. كما تشكّل الاستدامة جوهر هذا الملاذ، حيث تنتظر الضيوف باقة من التجارب المناشدة للحواس والمبتكرة بالتعاون مع علامات صديقة للبيئة تلتزم باستخدام منتجات طبيعية وعضوية ومستدامة، منها علامات De L'Arta، وBamford، وWhind وMaison d'Asa.

وستقدّم علامة De L'Arta المحلية علاجات مميّزة للوجه قائمة على البحوث والتطورات والابتكارات النابعة من ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة. استخرجت العلامة التجارية مركّبات نباتية ذكية وعززت مفعولها لعلاج البشرة بأساليب مستدامة.

أمّا الضيوف الذين يودّون الانطلاق في رحلة علاجية تعزّز العافية تماماً، فتتوفّر لهم علاجات لتحفيز الطاقة ولاستعادة الطاقة مع علامة Bamford التي تمثّل أحد المشاريع الزراعية الرائدة لجهة الاستدامة في المملكة المتحدة، فسيكون هذا أوّل سبا في الشرق الأوسط يتعاون مع العلامة المذكورة. كذلك، يتعاون سبا وحمّام باب الشمس مع Whind، علامة مستحضرات العناية بالبشرة المغربية الحائزة على جوائز، من أجل تطوير علاجين مميزين للوجه يركزان على «علم تعزيز توهّج البشرة».

ومؤكداً أنه ليس من وجهة تضاهي أصالة هذا الملاذ الخلّاب لاختبار تجربة الحمّام الشرقي التي تم تطويرها بالتعاون مع علامة Maison d'Asa. ويحتضن سبا وحمّام باب الشمس مرافق لياقة بدنية سابقة لعصرها، حيث تُنظّم مجموعة متنوعة من الصفوف بقيادة الخبراء، وتُقام أنشطة لتنقية وتصفيه الذهن واستعادة التوازن والصفاء الذهني.

وتأتي هذه التجربة والمغامرة المدهشة الجديدة، التي تهدف إلى تحسين صحة وعافية الرواد، لتعزز أهمية ومكانة المنتجع، والذي يبرز بوصفه واحة أيقونية في قلب الصحراء تنبض بإرث الإمارات العربية المتحدة، حيث يتهادى في صرحه البهي بين تعرّجات الكثبان الرملية الذهبية في قلب الصحراء بضواحي دبي، مشكلاً واحة تخيّم تزينها السكينة ويتلاقى فيها الجمال الريفي مع الضيافة الاستثنائية، ليقدّم بابا الشمس بهذا تجربة بدوية أصيلة لضيوفه. وتتجلّى في حنايا المنتجع أوجه ثقافة الشرق الأوسط العريقة بكلّ ما تنبض به من حياة ومغامرات وكلّ ما تزخر به من علاقات إنسانية مبهجة، فيجسد عنواناً للانغماس في تجربة صحراوية أصيلة بدبي.

وهو ما يعززه تفرد منتجع باب الشمس الصحراوي بهندسة معمارية أخاذة وتصميم داخلي مميّز مستلهمان من الألوان التي تتّشح بها الصحراء خلال اليوم بينما تغمرها أشعة الشمس وضوء القمر. كما يتناغم المنتجع مع البيئة الصحراوية المحيطة به، ويحتضن 115 غرفة وجناحاً فاخراً في 16 مبنى يتألّف كلّ منها من طابقين. وهو يطلّ بحلّة جديدة عصريّة ليغدو واحةً باعثة على الراحة وملاذاً مبهراً تتخلّله لمسات تخطف القلوب من وحي العمارة المغربية.

وذلك بينما ينشر ثقافة الاستدامة ويحفز الجميع على صون البيئة والمناخ، من خلال تقاليد الضيافة فيه وأجوائه. وينسحب الأسلوب العصري الكلاسيكي الذي يرتقي به منتجع باب الشمس إلى مستويات جديدة من الروعة، على تجارب تناول الطعام التفاعلية التي تفيض فرادةً وفخامةً وتعبق بنكهات فواحة. وفي الواقع، يستعرض كلّ مطعم في المنتجع أشهى المأكولات الشرق أوسطية ويشكّل إضافةً ولا أروع إلى باقة المطاعم المذهلة المنتشرة في المدينة، إذ يدعم المنتجين المحلّيين ويستخدم مكوّنات مستقدمة بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

وتتمثل هذه المطاعم بـ: مطعم الحظيرة الذي يقدّم تجربة طعام استثنائية مناشدة للحواس تترسّخ جذورها في التراث العربي العريق المتنوع، ومطعم الظلة المميز الذي يتناغم بتفاصيله المعمارية الأخاذة مع تصميم المنتجع، فيصطحب الضيوف إلى ربوع وجهة معاصرة تستقي وحيها من الطرازَين العثماني واليوناني وتوفّر تجارب طعام تفاعلية وأجواء نابضة بالحياة، و«يا هلا» الذي يشكّل ملاذاً زاخراً بسحر العالم القديم للمقيمين في المنتجع.

ذلك إلى جانب لاونج أنواع المثالي لمشاهدة غروب الشمس، حيث تنصهر تقاليد الطعام المستقاة من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا على اختلافها. ويوفّر هذا اللاونج إطلالات بانورامية على الصحراء فيدعو ضيوفه إلى تأمّل السماء المرصّعة بالنجوم احتفاءً بجمال سماء الليل التي لطالما لجأ إليها الرحالة والبدو لتقود خُطاهم في الصحراء.

ولا يكتفي منتجع باب الشمس بكونه واحةً آسرة في قلب الصحراء، فقد صُمّم أيضاً ليشكّل ملاذاً للعافية الشاملة والعناية بالذات وسط أجواء تخيّم عليها السكينة. انطلاقاً من هذا الهدف، فيضع المنتجع في متناول ضيوفه مجموعة من التجارب النابضة بالحياة التي تلبّي كافّة احتياجاتهم، منها تجارب باعثة على الطمأنينة أو أخرى زاخرة بالمغامرات الشائقة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم السبا الصحراوي باقة من العلاجات المجدّدة للشباب والمعزّزة للصفاء الذهني التي تستمد إلهامها من التقاليد المتنوّعة حول العالم وتستخدم مختلف التقنيات الحديثة. ويتربّع في قلب المنتجع مسبحٌ صحراوي مترامي الأطراف يحتضن استراحة مذهلة، فضلاً عن مسبح مخصص للعائلات، فهناك يمكن للضيوف الابتعاد عن صخب الحياة في المدينة والانغماس في ملاذ ملؤه الهناء والراحة.

ويتيح خوض أروع المغامرات الصحراوية، بما فيها ركوب الخيل، والتنزه بين أحضان الصحراء على ظهر الإبل، والصيد بالصقور، والقيادة على الطرق الصحراوية الوعرة، والجولات في محمية المرموم، فضلاً عن ركوب الدراجات في البادية، أو استئجار الدراجات الهوائية لاجتياز مسار الدراجات البالغ طوله 86 كلم حول بحيرة القدرة، وغيرها الكثير من الأنشطة.

كما يقدّم المنتجع تجربة التحليق الخاصة بمنطاد الهواء الساخن فوق الكثبان الرملية عند شروق الشمس لاختبار المعنى الحقيقي للسكينة، وتترافق هذه المغامرة مع وجبة فطور تُقدّم على متن المنطاد.

وللعائلات حصة مميّزة في المنتجع، إذ تتوفّر لهم مجموعة متنوعة من المساحات المنفصلة والأنشطة الشائقة، بدءاً من لاونج مخصّص لهم، بالإضافة إلى نادي الأطفال الذي يضمّ باقة من ألعاب الطاولة والأفلام، فضلاً عن ملعب رملي في الهواء الطلق يتوفّر فيه مسار انزلاقي للأطفال، فيشكّل بالتالي منتجعاً يناسب الأجيال كافّة.

وينضوي المنتجع تحت راية علامة رير فايندز من كيرزنر، وهي سلسلة فنادق ومنتجعات تحتفي بالوجهة التي تحتضنها وتقدّم تجارب تناشد الحواس، كما يحافظ على إرثه كواحد من أقدم الملاذات الصحراوية في الإمارات العربية المتحدة.

وفي العموم، يستحضر المنتجع جوهر الأطباق الريفية والعصرية المستوحاة من الشرق الأوسط ليبرز ما تكتنزه المنطقة من غنى وتفرّد. وتشتمل تجارب الطعام عالمية المستوى التي يكتنفها على الوجهات التالية: مطعم الحظيرة، ومطعم الظلة ولاونج يا هلا للسيجار، ولاونج أنواع لمشاهدة غروب الشمس.

ولا يمكن التحدّث عن تجارب الطعام التي يقدّمها المنتجع بدون ذكر الشيف كلايف ميكاليف الذي يحتلّ منصب رئيس الطهاة التنفيذي فيه، فيتولّى مهمّة الإشراف على وضع قوائم الطعام وتصميم الوصفات في المطاعم كافّة ليضفي عليها روحاً عصرية-كلاسيكية تفيض فخامة ورقياً. ويترجم الشيف شغفه الكبير من خلال تجارب الطعام عالمية المستوى تفيض إبداعاً وتميّزاً.

شغف وثراء

ولا يختلف مطعم «موت 32»، عن هذا المسار، فهو يرتقي بتجارب تناول الطعام في الهواء الطلق، مع إعادة افتتاح تراسه الخارجي، حيث كشف هذا المطعم الفاخر، الحائز على جوائز والذي يتميز بإطلالته الخلّابة، عن إعادة افتتاح تراسه الخارجي المميز، بالتزامن مع بداية الأجواء المعتدلة، حيث إنه يقع في الطابق 73 ضمن منتجع العنوان شاطئ جميرا، وسط إطلالات خلابة واستثنائية على أجمل معالم دبي.

بما فيها جزيرة بلو واتر وجميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا وعين دبي. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق المحضرة في المطعم، على يدّ الشيف التنفيذي فرانكي يانغ، خلال وجبات البرانش أيام السبت من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 4 عصراً، أو يومياً، مع وجبات العشاء ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل.

ويوفر المطعم لضيوفه تجربة «ديم سيم أند سيب» التي تتيح لهم قضاء أجمل الأوقات في ركن خاص أيام الأربعاء من الساعة 7 مساءً وحتى 10 ليلاً، حيث يمكنهم تذوق فطائر الديم سم المحضرة بعناية إلى جانب ثلاثة مشروبات لذيذة.

ويقدم «موت 32»، قائمة طعام مصممة حسب الطلب تتضمن تجربة طبق بيكنج داك الخاص بالمطعم، والذي يتم تحضيره وتدخينه داخل فرن مخصص لشواء لحم البط باستخدام خشب التفاح. ويتم اختيار لحم البط بعناية ثمّ تتبيله وتجفيفه بالهواء لمدة 48 ساعة في حافظة مخصصة للتجفيف قبل طهوه. ويمنح المطعم محبي الأطباق النباتية والفيجان قائمة غنية تضم مجموعة متنوعة من الوجبات النباتية مع مزيج شهي من النكهات التقليدية والمبتكرة.

ومما تشمله القائمة النباتية طبق بيكنج داك النباتي المكون من لفائف رائب الفول المدخن مع الجزر وفطر شيتاكي المقرمش وفطر أذن الخشب؛ وطبق فطر شيتاكي المقرمش، وطبق الدجاج النباتي المقرمش مع فلفل سيشوان الأحمر والفلفل الحار المجفف والكاجو.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من خيارات الأطباق الجانبية التي تلبي تفضيلات محبي الأطباق النباتية والفيجان، بما في ذلك الخيار والثوم المتبلين، وفطر أذن الخشب مع الكزبرة والزنجبيل والثوم والخل البلسمي المعتق. وقد حاز موت 32 مؤخراً على جائزة تصميم المطاعم وأركان المشروبات لعام 2023 في فئة فنادق الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى العديد من الجوائز البارزة على مستوى القطاع.

تنوّع



وفي السياق نفسه، ولكن عبر فارق بسيط، يطالعنا فندق العنوان مرسى دبي، بتجديد جوهري، يحفل بمفردات ثقافة وتقاليد ضيافة وأطباق، جديدة ومغايرة، حيث يقدم تجربة برنش Oceanic في ذي ريستورانت، وسط تجربة تشمل تشكيلة متنوعة من المأكولات البحرية وأجواء رائعة في قلب منطقة مرسى دبي، فهو يستعد لتقديم برنش Oceanic في ذي ريستورانت.

والذي يتضمن تجربة طهي لذيذة وأجواء ترحيبية مميزة من شأنها أن تحدث فروقاً جوهرية في مشهد تناول الطعام على مستوى المدينة، لتصبح تجربة الغداء الجديدة وجهة لعشاق المأكولات البحرية نظراً لما تقدمه من أطباق مميزة ومتنوعة لهذا النوع من المأكولات.

ففي يوم السبت من كل أسبوع سيكون بمقدور رواده الاستمتاع بأشهى المأكولات البحرية من الساعة 1 ظهراً وحتى 4 عصراً. ويمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه لذيذ يتضمن مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية الطازجة والسوشي والساشيمي والحساء والأطباق الساخنة والمشويات اللذيذة. وتتيح محطات الطهي المباشر للضيوف تصميم تجربة تناول الطعام الخاصة بهم من خلال رحلة طهي تفاعلية مع الطهاة الموهوبين.

ويور ذي ريستورانت ثلاثة خيارات لباقة برنش Oceanic أساسها البوفيه والمشروبات، وذلك وسط موقع ومشهد يطل معه ذي ريستورانت على أفق منطقة مرسى دبي المذهل متيحاً أجواءً راقية وجذابة للضيوف للاسترخاء والتواصل وتذوق أفضل المأكولات البحرية، حيث يتسم المطعم بإطلالات خلابة على الواجهة البحرية لمنطقة مرسى دبي وأجواء ترحيبية.



ديكورات ونكهات

ويحاكي ويعزف وتر هذه التجربة، بمنظور مدهش ومغاير، مطعم «كارنا» الشهير، والذي يعود ليرفع السقف في مجال المطاعم، مع التركيز على فنّ تقطيع اللحوم طبقاً للأصول والأساسيات، فبعد أشهر طويلة من الانتظار، يُعيد فتح أبوابه بحلّة وسط ديكور دافئ رائع. فقد خضع مطعم «كارنا»، الكائن في الطابق 74 من فندق «إس إل إس» دبي والمطلّ على أفق المدينة المتلألئ، لعملية ترميم شاملة ليتألّق بديكور يوفّق بين الأناقة العصرية والطابع الراقي والأجواء الكلاسيكية.

ويُبشر مطعم «كارنا» بهذا العهد الجديد مدعوماً بتاريخ الشيف داريو شيكيني ومهارته وإتقانه لفنّ تقطيع اللحوم. ومع هذا التجديد يُمهّد مطعم «كارنا» لتجربة طعام مميّزة مع ديكور آسر يجمع بين طابع الآرت ديكور من وحي العصر المذهّب مع مقاعد حمراء ناعمة وتفاصيل من الخشب الغني..

وتماشياً مع هويّة مطعم «كارنا» وتاريخ داريو شيكيني المرموق، تستمدّ القائمة المتجدّدة ضمنه، الوحي من فنّ تقطيع اللحوم والاستدامة، حرصاً على عدم هدر أي قطعة لحم، وتشمل أطيب الأطباق الكلاسيكية المحضّرة بلمسة حديثة ومبتكرة. فالضيوف على موعد مع تجربة طعام مميّزة تشمل أجود أنواع اللحوم والستيك، إلى جانب بعض الأطباق التي يشتهر بها المطعم مثل طبق «ترتر اللحم» من إعداد داريو وطبق Bistecca Alla Fiorentina.

ويغني مطعم الكوكتيل الشرق أوسطي «نينايف»: Ninive، شغف رواده ويقدم لهم أفضل التجارب، ذلك مع جلسات التراس في الموسم، موفراً لهم حكايات فريدة شائقة في تجربة تناول العشاء في الهواء الطلق.

حيث يقع هذا المطعم الشرق أوسطي في أبراج الإمارات ويعود ليحضر مشرعاً أبوابه في الهواء الطلق يقدم للضيوف واحة من الهدوء مع مناظر خلابة في قلب الفندق كوجهة حيوية خلاقة، مع شرفة Ninive التي ستكون مفتوحة اعتباراً من 24 أكتوبر والتي تعد من المواقع الأكثر إثارة للذكريات في 1001 ألف ليلة وليلة مهيئة تجربة طعام رائعة لا تنسى تحت النجوم في أجواء نابضة بالحياة ومريحة.

فيمكن للضيوف الاستمتاع بجوهر فنون الشرق الأوسط مع DJ حي كل يوم من الساعة 8 مساءً. وأما عندما يتعلق الأمر بالطعام، فإن تناول الطعام الانتقائي يتيح للضيوف أن يسافروا في عوالم التنوع مع نكهات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تم صياغتها على مر القرون، إذ يمزج مطعم Ninive بين نكهات المنطقة ويَعد بتجربة الطهي بما في ذلك مجموعة مختارة من المقبلات المتنوعة مثل ماست أو خيار والدجاج البسطيلة أو الطواجن المنزلية وطبق الكسكس.



أجواء خيالية

وكشف فندق والدورف أستوريا دبي بالم جميرا، النقاب أخيراً، عن مطعم صنسيت 55، وهو مطعم شاطئي ساحر مستوحى من روح المغامرة في الخمسينيات وأجواء الثقافة البوهيمية الخالية من الهموم. ويقع صنسيت 55 على شاطئ البحر النقي للمنتجع الفاخر، ويدعو المتجولين والحالمين ومحبي الحياة لبدء أمسية من الاسترخاء والأجواء الخالية من الهموم أثناء الاستمتاع بواحدة من أفضل مناظر غروب الشمس في دبي.

ويومياً من الساعة 5 مساءً حتى 11:30 مساءً، يعد صنسيت 55 أكثر من مجرد صالة شاطئية، فهو وجهة تتحد فيها المناظر الرائعة ووجبات البار اللذيذة والجمال الطبيعي لنخلة جميرا. ويقدم صنسيت 55 قائمة انتقائية تشيد بالنكهات من جميع أنحاء العالم.

إذ قام فريق الطهي بإعداد مجموعة متنوعة من الأطباق التي تلبي جميع الأذواق، مما يضمن أن كل زيارة تقدم شيئاً للجميع. سواء كان الزائر يتمتع بمذاق التوابل الغريبة أو تستمتع بكوكتيل كلاسيكي، مع تجربة يغنيها منسق الأغاني المقيم وعازف الجيتار، كل ذلك على خلفية غروب الشمس المذهل على الأفق.

ويوفر المطعم باقات وخيارات عديدة، من بينها الوجبات الخفيفة بما في ذلك دجاج ساتاي الفاخر مع صلصة الفول السوداني الكلاسيكية والسلطة المخللة. يقدم بوراتا المتبل. كذلك يمكن لعشاق المأكولات البحرية الاستمتاع بطبق روبيان بانج بانج، الذي يقدم مع صلصة المايونيز الحارة وصلصة المانجو، أو لفائف الكركند، المقدمة على خبز البريوش، مصحوبة بصلصة الكوكتيل، والليمون كونفيت، والكرفس، واليوزو. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات نباتية، من المؤكد أن القرنبيط الكوري مع الكاجو والبصل الأخضر سيسعد الأذواق.

جوهرة إيطالية



ويطالعنا في قلب جزيرة النخلة، وبينما يبرز مزداناً بفنون الديكور الإيطالي وموشى بما يحيط به من روائع الفن المعماري وقصص الثقافات وألوانها المتجلية في رونق الحياة وجاذبيتها في هذه الوجهة الفريدة بدبي، ينبض مطعم «سينيور ساسي»: (Signor Sassi )، الذي شرع أبوابه حديثاً في المكان، بجماليات تقاليد الضيافة الإيطالية، مقدما روائع الطعام الإيطالي، بأصنافه التقليدية والعصرية، وخاصة المعكرونة، والتي يتفنن المطعم في تقديم صنوفها المتنوعة، وخاصة في مناسبة يومها العالمي، يوم الأربعاء المقبل، 25 أكتوبر.

حيث يوفر من موقعه في قلب جزيرة النخلة جميرا في حدائق سانت ريجيس، فرصة حيوية لرواده لينغمسوا في عالم من النكهات الرائعة، حيث تلتقي التقاليد بالابتكار - ويعرض الطهاة أفضل تقاليد المعكرونة الإيطالية، إذ يتم الاحتفاء بالنكهات الإيطالية في كل طبق، ويوفر للتوّاقين إلى مزيج المعكرونة المثالي أن يختاروا سباغيتيني «ألا كاتالانا»، الطبق الذي يعد تحفة فنية تجسد تفاني سيغنور ساسي في فن المعكرونة.

كما تضم القائمة مجموعة رائعة من خيارات المعكرونة لتلبية جميع الأذواق. ويمكن للنباتيين الاستمتاع بتناول معكرونة البومودورو مع طماطم سان مارزانو والريحان الطازج، وطبق المعكرونة الكلاسيكي وواحد من أشهى أطباق سيغنور ساسي التي يقدمها. أو بدلاً من ذلك، تاجليوليني مع صلصة الليمون والكافيار، هو طبق طازج وفريد من نوعه يجد موطنه في سيغنور ساسي. ويجسّد المطعم بهذا حقيقة مكانته بوصفه باسم «جوهرة تاج المطاعم الإيطالية»، حيث احتفي به كأفضل مطعم إيطالي في لندن في عام 1982 في نايتسبريدج جرين، بالقرب من هارودز.