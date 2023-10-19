«فالكو» تميمة كأس العالم المصغرة في رأس الخيمة

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن الصقر ((فالكو))، تميمة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023، التي تستضيفها الإمارة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، ويتنافس فيها 32 منتخباً في 64 مباراة، تقام على مدار 10 أيام.

يأتي اختيار الصقر تميمة للبطولة، كرمز لأهمية الحدث، حيث يتمتع هذا الطائر بأهمية ثقافية وتاريخية عميقة في الإمارات، مع امتلاكه سمات تتماشى مع روح البطولة، فالصقر يشتهر بسرعته ودقته وخفة حركته، ما يعكس المهارات واللياقة العالية التي يبديها اللاعبون على أرض الملعب.

وصمم التميمة ((فالكو)) عبد الله الشرهان، الفنان الإماراتي الموهوب من رأس الخيمة، والذي قام بتصميم العديد من التمائم لأحداث ومؤسسات مختلفة.

وتم الكشف عن تصميم كأس البطولة، والتي حافظت على الشكل المميز للكأس السابقة، مع إدخال تغييرات جوهرية تجسد الروح النابضة لرأس الخيمة، واكتست كأس البطولة باللون الأحمر، في إشارة إلى الكثبان الرملية الساحرة في الإمارة، وهي مصنوعة من الفولاذ اللامع، مع قاعدة كريستالية رائعة، لإضفاء إحساس برفعة مكانتها، ويبلغ طول الكأس 70 سم، وتمتاز بهيكل انسيابي أنيق، تعلوه كرة ذهبية، ترمز إلى الحضور العالمي لكرة القدم المصغرة، والثقافات المتنوعة التي تجمعها البطولة. وقام ((فالكو)) بجولة مجتمعية، زار خلالها العديد من المدارس والمكاتب ومراكز التسوق، لحشد المزيد من الزخم للبطولة قبيل انطلاقها.

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