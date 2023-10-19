مشاركة دولية واسعة في ملتقى دبي للفروسية

استضاف مضمار ميدان العالمي، أمس، النسخة الرابعة من ملتقى دبي للفروسية، بتنظيم نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وشهد الملتقى مشاركة دولية مميزة وواسعة من رواد صناعة الفروسية في منطقة الخليج العربي والعالم، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، ومحمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وخليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعلي بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعدد من الملاك والمدربين والفرسان والمهتمين بقطاع الفروسية وصناعة الخيل.

وأقيم الحدث بدعم من هيئة الإمارات لسباق الخيل واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومشاركة شرطة دبي وشادويل، وشراكة مركز الإمارات للفروسية ومستشفى دبي للخيول، ومشاركة كبار الموردين لمنتجات الفروسية ومقدمي الخدمات في القطاع، بالإضافة إلى ممثلين لأندية الفروسية، والإسطبلات، والمنتجعات، والمزارع.

فرصة

ورحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بجميع المشاركين في الملتقى، وقال إن المنتدى أتاح على مر السنين فرصاً كثيرة للخبراء من الموردين ومقدمي الخدمات والمبتكرين للالتقاء مع صناع القرار وأصحاب الخيول والإسطبلات، ما يساعد في إكمال أعمالهم بطريقة أفضل، مؤكداً أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت الدولة في توفير بيئة حيوية وتنافسية للمصنعين ومقدمي الخدمات لتسويق وبيع منتجاتهم، وأضاف: ((تتميز الإمارات بمعارضها وتجمعاتها التي تتيح فرصاً قيمة للشركات التجارية، ونأمل في نادي دبي لسباق الخيل أن يكون هذا المعرض المتخصص قد ساعد العاملين في مجال الفروسية على التواصل مع مختلف الجهات وعملائهم المحتملين)).

وأشار العظب إلى أن النسخة الرابعة لملتقى دبي للفروسية تعتبر تظاهرة رياضية واقتصادية تجمع الجهات والشركات وكل المهتمين في قطاع الخيل قبل بداية الموسم الجديد الذي يتمناه أن يكون موسماً ناجحاً لجميع الأطراف في قطاع الفروسية، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة للملتقى تعتبر منصة مثالية أمام الشركات لعرض منتجاتها وابتكاراتها بما يواكب التطور الذي يشهده عالم الفروسية، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومحاضرات قيمة وهادفة من جهات حكومية وخاصة.

جذب

وأضاف العظب لـ ((البيان)) إنهم حرصوا على جذب واستقطاب الجهات الراغبة في الاستثمار في قطاع الفروسية وصناعة الخيل في الإمارات، وأثبت الملتقى تميزه من عام إلى آخر في ظل وجود شركات جديدة، حيث تميزت النسخة الرابعة بوجود نحو 7 جهات جديدة تشارك لأول مرة في المعرض المصاحب للحدث الذي سلط الضوء ضمن محاوره على قضية الحد من هدر المياه بما ينسجم مع توجهات وجهود الدولة في هذا الاتجاه التي يترجمها تنظيم الحدث الدولي الكبير مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وشهد الملتقى ضمن فعالياته ندوة عن الخدمات التي تقدمها جمعية الإمارات للخيول العربية، قدمتها لؤلؤة المنصوري، واستضاف الملتقى في الندوة الثانية الفارس برناردو بينيرو في سرد لسيرته الذاتية في مجال الفروسية، واختتمت الندوات بموضوع رفاهية الحيوان-الخيل، قدمها الدكتور سعيد الجابري من بلدية دبي.

تقدير عالمي

وتسلم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب على هامش الحدث، شهادتين لنادي دبي لسباق الخيل، من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأولى لتسجيل أكبر علم تم تشكيله بواسطة طائرات الدرون، والثانية لأكبر شعار تم تشكيله بطائرات الدرون، خلال أمسية كأس دبي العالمي 2023 الذي شهد حضوراً عالمياً وإقبالاً واسعاً من الجماهير من كافة أرجاء العالم، وتم تقديم شهادة موسوعة غينيس العالمية التي تعتبر السلطة العالمية في كل ما يتعلق بتحطيم الأرقام القياسية في مختلف المجالات.

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