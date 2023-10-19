«الصقور» يواجه السماوي ودياً غداً

يخوض فريق الإمارات ((الصقور))، غداً، مواجهة ودية أمام بني ياس بالشارقة، في إطار استعداداته للاستفادة من فترة التوقف الحالية

وشهدت التحضيرات عودة المصابين وعلى رأسهم إندريس إنييستا ، بعد تعافيه من الوعكة الصحية، التي حرمته المشاركة في مباراة الشارقة، مع تعافي الصربي فيتاس من الإصابة، والجناح ليثيري سيلفا، الذي كان تعرض للإصابة في الكتف مع اكتمال تعافي إسماعيل الحمادي.

وأدى ((الصقور)) تدريبات جادة بمعنويات عالية وسط اهتمام كبير من إدارة النادي، بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة .

ويخطط ((الصقور)) إلى عودة أقوى بعد انتهاء فترة التوقف، التي يبدأ فيها مبارياته في الدوري بمهمة صعبة، يحل فيها ضيفاً على العين 28 الجاري.

خبرة وشباب

وأثنى عبد الله العاجل مشرف الفريق على مردود ((الصقور))في الجولات الماضية، وقال: راضون عن مستوى اللاعبين والنتائج التي تحققت، وهدفنا واضح ، وهو البقاء ضمن منظومة المحترفين وبناء فريق قوي للمستقبل بالاستفادة من عناصر الخبرة والشباب.

وأضاف : ننتظر الأفضل من اللاعبين ، وندرك أن المهمة ليست سهلة لأن المنافسة قوية،ولكن بجهود اللاعبين والجهاز الفني والدعم الكبير من إدارة النادي مع وقفة الجماهير فإن الفريق قادر، على تحقيق التطلعات.

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