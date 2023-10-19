موسم القدرة ينطلق اليوم في قرية بوذيب

ينطلق في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، اليوم، موسم القدرة الجديد 2023 - 2024، بسباقين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 81.20 كلم، بمشاركة كبيرة من الإسطبلات وأندية الفروسية، التي تسعى لتأهيل خيولها في مستهل الموسم.

وتقام الفعاليات تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيم سباق الـ 81.20 كلم، إلى 3 مراحل، تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان البنية 30.10 كلم، والثانية باللون الأزرق لمسافة 30.80 كلم، بينما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة 20.30 كلم، وتم ترسيمها باللون الأبيض، ويتكون سباق الـ 40 كلم من مرحلة واحدة، تم ترسيمها باللون البني.

وسيتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة، وفق شروط السباق.

وأكد محمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة اكتمال كل الاستعدادات لاستقبال سباقات الموسم الجديد بميادين قرية بوذيب، وفقاً لأعلى المعايير، التي تضمن سلامة الفرسان والخيول.

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