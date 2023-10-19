«آسيوية الأوبتمست» في ضيافة أبوظبي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية استضافة البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، خلال الفترة من 29 الجاري إلى 5 نوفمبر، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة 170 متسابقاً يمثلون 27 دولة.

ويقام الحدث ضمن الاحتفال بالعام الخمسين للمنظمة الدولية للأوبتيمست ((أيودا)).

ويمثل منتخب الإمارات للأوبتيمست 9 مشاركين، فيما تتيح اللوائح، مشاركة دول من خارج المنظومة الآسيوية، ومن الدول المندرجة ضمن ((أيودا)). ورحب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركين في الحدث ، وقال: وجود هذا العدد الكبير من المشاركين من دول العالم،، يعطينا مؤشراً فنياً قوياً عن النجاح المتوقع. وقال: نتمنى لممثلي الإمارات بالبطولة تقديم الصورة المتميزة للأوبتيمست في الدولة، والمنافسة على المراكز الأولى.

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