الريشة الطائرة تدشّن مشوار الإمارات في «البارالمبية الآسيوية» اليوم

تدشن بعثة الإمارات، اليوم، مشاركتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية، بمنافسات الريشة الطائرة، عبر جمال البدواوي، ومحمد الزرعوني، وتمتد منافسات اللعبة حتى 27 الجاري، وتقام منافسات الريشة الطائرة قبل الافتتاح الرسمي للدورة، والمقرر له الأحد المقبل.

وتقام فعاليات النسخة الحالية من الدورة البارالمبية الآسيوية بمشاركة نحو 5 آلاف رياضي ورياضية من 43 دولة، وتقام منافساتها على 19 منشآه رياضية.

وشهدت قرية الرياضيين، أمس، رفع علم الإمارات داخل المقر الرسمي لإقامة البعثة، وعزف السلام الوطني بحضور ذيبان المهيري مدير الوفد والمنسق العام للبعثة، وأفراد بعثة الإمارات من اللاعبين والإداريين والمدربين، وسون شي دونج عمدة القرية، وتم تبادل الدروع التذكارية مع ختام مراسم رفع علم الدولة.

حضور

وعبر المهيري عن سعادته بالمشاركة في رفع علم الدولة بقرية الرياضيين، وسماع السلام الوطني للإمارات، وقال: ((حرصنا على أن يحضر معظم اللاعبين مراسم رفع العلم داخل القرية وعزف السلام الوطني، لتكون حافزاً لهم على تحقيق الإنجازات، خلال منافسات الدورة، وتكرار رفع العلم خلال التتويج في المسابقات الرسمية)).

وأكد أن حماس اللاعبين كبير، وكلهم إصرار على بذل قصارى جهدهم، للوصول إلى منصات التتويج وتحقيق الميداليات، وتحقيق الأرقام، التي تضمن حجز مقاعدنا في أولمبياد ((باريس 2024)). وأشار إلى أن مشاركة بعثة الإمارات في المحفل الآسيوي الكبير ممثلة في 7 رياضات يعني الرغبة في إبراز الدور الفاعل للإمارات نحو رياضات أصحاب الهمم، والحفاظ على السمعة الكبيرة، التي حققتها الدولة في تاريخ مشاركاتها بالدورات البارالمبية الآسيوية، والسير على النهج نفسه من التألق، وتحقيق الإنجازات.

جهود

وأشاد مدير بعثة الإمارات بالجهود، التي تبذلها اللجنة المنظمة للدورة، وسعيها لتوفير كل السبل لإنجاح الدورة حيث يعد مقر الإقامة، واحداً من أفضل القرى الرياضية، علاوة على الدور الكبير، الذي يبذله المتطوعون في خدمة البعثات.

ترحيب

ورحب سون شي دونج ببعثة الإمارات في قرية الرياضيين، وتمنى لهم طيب الإقامة والتوفيق في المنافسات، التي يخوضها لاعبوها على مدار الأيام المقبلة.

تصويت

تنطلق، اليوم، عمليات التصويت لعضوية لجنة الرياضيين ، في اللجنة البارالمبية الآسيوية، وتستمر حتى 26 الجاري، موعد الإعلان عن الأعضاء الفائزين، وتضم قائمة المرشحين 10 أسماء من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول آسيا، وتمثل الإمارات في هذه القائمة سلامة الخاطري، لاعبة منتخب الدراجات، ويستمر عمل اللجنة 4 سنوات.

وتضم اللجنة في عضويتها حالياً سهام الرشيدي لاعبة منتخبنا لألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وأشار ذيبان المهيري إلى أن ترشيح سلامة الخاطري يجسد مكانة وقيمة ((البارالمبية الوطنية)) على المستوى القاري، وحرص اللجنة الآسيوية على وجود الرياضيين الإماراتيين في لجنة الرياضيين تقديراً لعطائهم.

وتواصل باقي منتخبات الإمارات استعداداتها لانطلاق المنافسات الرسمية، ويعقد غدا الاجتماع الفني للمنتخبات.

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