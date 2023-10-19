انطلاق منافسات «أبوظبي إكستريم» اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة ((أبوظبي إكستريم)) في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، التي تقام بالتعاون مع بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن مشاركة البرازيلي أندريه جالفاو، أحد أساطير رياضة الجوجيتسو، إلى جانب ابنته سارة، التي تسجل إنجازاً تاريخياً، بصفتها أول لاعبة تشارك في الدورة الأولى لبطولة ((أبوظبي إكستريم)).

نقلة نوعية

وأعرب أندريه جالفاو عن حماسه لانطلاق البطولة المرموقة التي تتجه الأنظار نحوها، بوصفها نقلة نوعية في عالم رياضة الجوجيتسو. وقال: ((تحظى البطولة بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث تشارك ابنتي سارة بصفتها أولى اللاعبات المشاركات في منافسات الدورة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم)).

أداء استثنائي

وأضاف: ((بذلنا جهداً كبيراً خلال التدريبات، ولدي ثقة تامة بقدرتها على تقديم أداء استثنائي، حيث يشكل كل من شغفها الكبير برياضة الجوجيتسو وتفانيها وانضباطها عوامل إضافية تحفزها على التألق في هذه البطولة)).

وأشاد جالفاو بالدور الريادي لأبوظبي ونهجها الفريد في استضافة هذه الفعاليات، وقال: ((تبذل أبوظبي جهوداً جبارة تتجاوز التوقعات، ونجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، إضافة إلى تشجيع خوض العديد من اللاعبين لهذه الرياضة في سن مبكرة. وتشكل هذه البطولة حافزاً كبيراً للتغيير، وآمل أن تسير العديد من الدول الأخرى على هذا المسار نفسه في المستقبل)).

وقالت سارة، أصغر رياضية مشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم))

(17 عاماً): ((أدرك أهمية دخولي التاريخ بصفتي أولى اللاعبات المشاركات في بطولة أبوظبي إكستريم. ولا يسعني التعبير عن مدى سعادتي لكوني أولى المشاركات في هذه البطولة المرموقة)).

اعتماد

وتابع: ((أعتزم مواصلة اعتماد نهجي المعتاد، لا سيما أن النزالات لا تحسم سوى بحركات الإخضاع، ما يعني أن هدفي يتمثل في النجاح بالقيام بحركة الإخضاع، كما سأحرص على تقديم أفضل أداء لي بغض النظر عن النتيجة)).

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