علي علاي لـ«البيان»: «الأبيض» قادر على اجتياز تصفيات المونديال

أشاد علي علاي لاعب خورفكان السابق بمستوى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم خلال مبارياته الودية الثلاث التي لعبها أمام كوستاريكا والكويت ولبنان، وقال: تحقيق الفوز خلال هذه المباريات منح اللاعبين ثقة إضافية، وحفزهم للمزيد من العطاء خلال المباريات الرسمية المقبلة، وزاد من جرعة التفاؤل لدى الشارع الرياضي، ومثل تلك الأجواء الإيجابية تجعلني أرشح ((الأبيض)) لاجتياز المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، والتي ستبدأ من 16 نوفمبر المقبل بنجاح، ولكنه بحاجة لمزيد من العمل الفني والإداري لتخطي المرحلة الثانية والتي ستضم منتخبات كبيرة.

كاريزما

وقال علي علاي في تصريح خاص لـ ((البيان))، إنّ المدرب البرتغالي باولو بينتو شخصية قوية تتمتع بـ ((كاريزما)) لدى الشارع الرياضي، ويتميز بحسن تعامله مع اللاعبين وهو ما سيخدم المنتخب، ومثل تلك النوعية من المدربين بحاجة لمزيد من الدعم الإداري من مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدعم الجماهيري من أجل منحه فرصة بناء منتخب قوي يعتمد عليه بقوة خلال البطولات المقبلة، خاصة وأن بينتو يتسم بالقراءة الصحيحة للمباريات وحسن التعامل مع أحداثها، رغم أن الأدوات لا تساعده بالشكل المطلوب، ولكنه يحاول ويجتهد على قدر المستطاع.

العناصر الشابة

وأبدى علي علاي إعجابه بالعناصر الشابة التي يسعى المدرب لمنحها فرصة اللعب في خطوة من خطوات الإحلال والتبديل، وقال: منح الفرصة لعناصر مثل سلطان عادل وعبد الله إدريس وحازم عباس، أمر طيب، ولكن على المدرب ضرورة وضع لاعب خبرة في كل مركز من أجل حسن قيادة زملائه الجدد داخل الملعب وتوجيههم بشكل جيد، لأن مثل هؤلاء اللاعبين يفتقدون لعدد ساعات اللعب الطبيعية في أنديتهم بحكم تواجد اللاعبين الأجانب، ولذلك يجب على أنديتهم منحهم فرصة اللعب بشكل أكبر من أجل الاحتكاك الجيد واكتساب مزيد من الخبرات، وعلى المدرب أن يكون حذراً في عملية الإحلال، ومن دون تسرّع حتى يكتسب اللاعبون الخبرة اللازمة لتمثيل منتخب الوطن.

وأضاف: كنت أتمنى أن يتاح للمدرب بينتو وقت أكبر للمعسكرات، ويبدو أنها أمنية غالية في عصر الاحتراف، حيث إن للمعسكرات الطويلة ميزة مهمة تتمثل في تعليم اللاعب طرق لعب المدرب بشكل جيد، ولعب عدد أكبر من المباريات الودية القوية التي تعزز من قدرات اللاعبين.

وتابع: أتذكر في عهد المدرب الوطني مهدي علي، وصل معدل لعب اللاعبين إلى 40 مباراة ودية، مما أكسبهم خبرات كبيرة ساعدتهم في تحقيق الفوز واجتياز البطولات الرسمية بتفوق، ونحن أصبحنا نفتقد تلك الميزة خاصة وأن معظم لاعبينا الدوليين لا يلعبون بشكل أساسي في أنديتهم بحكم تواجد اللاعب الأجنبي والمقيم.

جيل الحراس

وبصفته حارس مرمى سابق تمنى علي علاي أن تتاح الفرصة سواء في الأندية أو المنتخبات لجيل جديد من حراس المرمى وقال: نحن في أمسّ الحاجة لحراس جدد يمثلون الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع متوسط أعمار حراس المرمى الكبار بالأندية مثل علي خصيف وخالد عيسى وماجد ناصر ((شفاه الله)) وغيرهم من الحراس، وتلك مسؤولية مدربي حراس المرمى بالأندية، لذلك أسعد كثيراً حينما أرى حارساً جديداً ينال فرصة اللعب والدفاع عن عرينه.

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