27494 تمريرة.. «المحترفين» إيقاع سريع في أول 5 جولات

غالباً ما يشكل ((التمرير)) مؤشراً مهماً لتقييم فريق ما أو بطولة في عالم كرة القدم، خصوصاً عندما تبلغ المحصلة رقماً كبيراً، كما هي الحال في دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات بعد مرور 5 جولات من البطولة، التي سجلت مبارياتها الـ35 ما مجموعه 27494 تمريرة نتج عنها 122 هدفاً، بنسبة تهديف بلغت 3.49 لكل مباراة، وبما أعطى انطباعاً عملياً بأن الدوري ذو إيقاع سريع.

ولا شك في أن محصلة الـ27494 تمريرة في 5 جولات فقط تشير إلى انتهاج الفرق المشاركة في دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات أساليب اللعب الحديث في كرة القدم، القائم في جانب منه على اللعب ذي الإيقاع السريع المستند إلى تمرير الكرة من لمسة واحدة، وبما يجعل تلك التمريرة مثمرة عندما تسفر عن تسجيل هدف في شباك المنافس.

توزيع المحصلة

وتوزعت محصلة الـ27494 تمريرة على فرق الجزيرة أولاً بـ2768 تمريرة، والعين ثانياً بـ2423، والوصل ثالثاً بـ2333، والشارقة رابعاً بـ2203، وحتا خامساً بـ2101، والوحدة سادساً بـ2096، والنصر سابعاً بـ1879، وشباب الأهلي ثامناً بـ1857، وبني ياس تاسعاً بـ1813، والبطائح عاشراً بـ1775، وعجمان في المركز 11 بـ1692، واتحاد كلباء في المركز 12 بـ1620، وخورفكان في المركز 13 بـ1609، والإمارات في المركز 14 بـ1325 تمريرة.

حسن الجسمي، الناقد الرياضي، أشار إلى أن المحصلة تبدو غير إيجابية بالدرجة الكافية، لافتاً إلى أن المدرب هو من يحدد أسلوب اللعب، وما ينتج عنه سواء تمريرات إيجابية أو سلبية، منوهاً بأن معظم فرق دوري أدنوك للمحترفين تعتمد على التمرير في مناطق لعبها أو إلى الخلف، وليس إلى الأمام لتهديد مرمى المنافس بشكل جدي، ما يجعل محصلة التمرير سلبية في هذه الحالة.

مهارة اللاعبين

وأشار الجسمي إلى أن تمرير الكرة في ملعب المنافس قليل إلى حد ما في المباريات الـ35 التي لعبت حتى الآن في دوري المحترفين، مشدداً على أن فرق العين والجزيرة والشارقة غالباً ما يكون تمرير الكرة لديها في مناطق المنافس، ما ينتج عنه أهداف لمصلحة تلك الفرق، بينما هناك فرق لا تعتمد على التمرير كثيراً، كما هي الحال مع شباب الأهلي، كونه يعتمد على التحولات المستندة إلى جهد وسرعة ومهارة اللاعبين؛ ما يجعل تمرير شباب الأهلي للكرة أقل في المحصلة الرقمية، لكنه يقف في صدارة الترتيب العام لفرق البطولة.

ولفت حسن الجسمي إلى أن تمرير الكرة يعتمد كثيراً على الأسلوب الذي يريد المدرب تطبيقه، مشيراً إلى أن الأسلوب المطبق من قبل المدرب هو الذي يحدد جدوى التمرير خلال المباريات، هل المدرب يعتمد أسلوب البناء من الخلف، أم أنه يميل إلى أسلوب فتح الثغرات في بناء الفريق المنافس، فهناك مدرب يسعى إلى تحصين مناطق فريقه، وانتظار الفريق المنافس.

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