الجزيرة وبني ياس وخورفكان.. أبطال اللعب النظيف

بعد مرور 5 جولات من دوري أدنوك للمحترفين تصدر كل من الجزيرة صاحب المركز الرابع، وبني ياس صاحب المركز السادس، وخورفكان صاحب المركز 12 قائمة أقل فرق الدوري الـ14 التي حصل لاعبوها على بطاقات ملونة بمعدل 8 بطاقات صفراء، ولم يحصل أي لاعب من فريقي الجزيرة وبني ياس على بطاقة حمراء، وتوزعت بطاقات ((السماوي)) على 8 لاعبين من بني ياس بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب، ولم يحصل الفريق على أي بطاقة في الأسبوعين الثاني والخامس.

وفي المقابل نال خليفة مبارك من الجزيرة 3 بطاقات صفراء بينما حصل على بطاقتين كل من كريم رفيق، وفيرناندو.

وكانت الجولتان الثانية والثالثة أقل الجولات الخمس التي يحصل فيها لاعبو الجزيرة على بطاقات بمعدل بطاقة صفراء واحدة فقط.

5 يعتبر خورفكان صاحب المركز 12 بالترتيب العام للدوري أقل الفرق حصولاً على البطاقات الصفراء، إذ حصل لاعبوه على 5 بطاقات صفراء غير أنه حصل على بطاقتين باللون الأحمر لكل من مسعود سليمان، وعبدالله عبدالله، وكانتا في الأسبوع الرابع أمام الوصل، فيما حصل 4 لاعبين آخرين على بطاقة صفراء واحدة.

9 احتل فريق الإمارات صاحب المركز 11 الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين الترتيب الثالث بعد الجزيرة وبني ياس، بـ9 بطاقات صفراء ودون أي بطاقة حمراء، حصل عليها من لاعبيه كل من فرانك كوم، وفهد بدر 2 بطاقة صفراء، بينما توزعت البطاقات الأخرى على 7 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

وجاء اتحاد كلباء الذي يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري، رابعاً في قائمة أقل الفرق حصولاً على البطاقات الملونة بـ10 بطاقات صفراء كانت 5 منها في الأسبوع الأول، وحصل كل من فيليب كيش، وسالم راشد على 2 بطاقة صفراء، بينما توزعت البطاقات الأخرى على 8 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

12 النصر صاحب المركز التاسع، حصل لاعبوه على 12 بطاقة صفراء ونال 4 لاعبين بطاقتين وهم، سمير ميميزيفيتش، وعلي عباس، وحمدان الكمالي، وسعود المهيري، وتوزعت البطاقات الست الأخرى على بقية اللاعبين بمعدل بطاقة لكل لاعب.

وبرغم أن شباب الأهلي المتصدر للدوري حصل لاعبوه على 8 بطاقات صفراء أقل من النصر غير أن حصول لاعبه يوغدان بلانيتش على بطاقة حمراء في الأسبوع الأول أوقعه في الترتيب السادس بالقائمة، وتوزعت البطاقات الصفراء على 8 لاعبين بمعدل بطاقة لكل لاعب بمن فيهم يوغدان بلانيتش.

وحصل العين صاحب المركز الثاني بالترتيب العام على 9 بطاقات صفراء بالإضافة لبطاقتين حمراوين نالهما كل من كوامي أتون، وجوناتاس سانتوس، فيما حصل بندر الأحبابي على 2 بطاقة صفراء وتوزعت باقي البطاقات على 7 لاعبين آخرين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

13 وحصل لاعبو الوصل الثالث في ترتيب الدوري على 13 بطاقة صفراء بالإضافة لبطاقة حمراء نالها سفيان بوفتيني، ونال علي صالح 3 بطاقات صفراء كأكثر اللاعبين حصولاً على إنذارات، يليه سفيان بوفتيني، ببطاقتين فيما توزعت البطاقات الأخرى على 8 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

وحصل لاعبو الوحدة صاحب المركز العاشر على 15 بطاقة صفراء إضافة لبطاقة حمراء نالها عبدالرحمن صالح، في الأسبوع الخامس وحصل على البطاقات الصفراء 10 لاعبين منهم 5 لاعبين حصل كل منهم على بطاقتين صفراوين وهم علاء زهير، ولوكاس بيمينتا، ومانع عايض، وآلان، ومحمد الشامسي.

أما حتا متذيل الترتيب لفرق الدوري فحصل لاعبوه على 13 بطاقة صفراء و2 بطاقة حمراء كانتا من نصيب حمدان العامري، وفيرتون دي ماركو في الأسبوعين الرابع والخامس على التوالي بينما توزعت البطاقات الصفراء على 11 لاعباً آخر.

16 ويأتي فريق الشارقة صاحب المركز الخامس في الترتيب العام لفرق الدوري في المركز 11 بالقائمة، إذ حصل لاعبوه على 16 بطاقة صفراء من دون بطاقة حمراء ونال 3 بطاقات صفراء كل من كوستاس مونالاس وماجد المحرزي، بينما نال كايو لوكاس 2 بطاقة، وتوزعت البطاقات الأخرى على 8 لاعبين آخرين.

فريق عجمان الذي يقع في المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري حصل على 17 بطاقة صفراء بالإضافة لبطاقة حمراء نالها اللاعب سعود سعيد، ونال 2 بطاقة صفراء 4 لاعبين من الفريق وهم، ناصرعبد الهادي، ونادر الغندري، وأنس ميتاش، وعبدالرحمن أحمد، وتوزعت البطاقات الأخرى على 9 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

18 يحتل البطائح المركز الأخير في قائمة الفرق التي حصل لاعبوها على بطاقات ملونة، إذ حصل على 18 بطاقة صفراء و2 بطاقة حمراء نالهما كل من باولو هنريكي، وديني يورغيس، وحصل على 2 بطاقة صفراء كل من أولريش ميليكي، وحمد البلوشي وباولوهنريكي، وسيكوبابا، بينما توزعت البطاقات الأخرى على 10 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

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