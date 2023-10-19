العين يخطف النصر.. وكلباء يصدم الشارقة في ربع نهائي كأس «ADIB»

رد العين الدين للنصر، وتغلب عليه أمس بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB))، باستاد آل مكتوم، سجل الثنائية تراوري وبلاسيوس في الدقيقتين 28 و61.

وكان ((العميد)) فاز على العين في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بهدف دون رد، جاءت المباراة مفتوحة من الطرفين، وبطابع هجومي من البداية وخاصة من جانب العين.

وفي استاد الشارقة اقتنص اتحاد كلباء فوزاً غالياً على الشارقة بنتيجة 3 - 2 في الوقت القاتل بهدف سجله فيليب كيس (90 + 6) بعد مباراة مثيرة تبادل فيها الفريقان التسجيل 5 مرات، تقدم الشارقة بهدف في الدقيقة 11 عن طريق ماجد سرور، وانتفض ((النمور)) في الشوط الثاني وأدركوا التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة قوية لدانيال بيسا في ((المقص))، كأحد أجمل أهداف الدوري، ثم تقدم الفريق عن طريق اندريس بالدقيقة 52 وتم اعتماد الهدف من حكم تقنية الفيديو ((VAR)) وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 80 هدفاً للتعادل برأسية تيغالي وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة للتعادل، فاجأ فيلي كيس الجميع بتسجيله هدف الفوز الغالي بالدقيقة ((90+6)).

وتقام اليوم قمتان في ذهاب ربع نهائي الكأس ويشهد استاد راشد في الرابعة و45 دقيقة مساءً مواجهة شباب الأهلي وضيفه الوصل، والتي لا تخضع للحسابات، ويلعب الجزيرة مع الوحدة باستاد محمد بن زايد في السابعة والنصف مساءً، في مواجهة رد الاعتبار وتأكيد التفوق، حيث يسعى الوحدة لتكرار فوزه على الجزيرة للمرة الثانية هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الثانية في الدوري 2 ـ 1، ويخطط فخر أبوظبي لرد اعتباره من الخسارة في الدوري.

وتحمل مواجهة شباب الأهلي والوصل الليلة، الرقم 13 في سلسلة لقاءات الفريقين بكأس المحترفين، ويتفوق شباب الأهلي بتحقيقه 6 انتصارات، مقابل 3 انتصارات للوصل، وتعادل الفريقان في 3 مواجهات.

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