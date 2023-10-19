دبي تنظم 14 فعالية رياضية في عطلة الأسبوع

تشهد دبي تنظيم 14 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة، في عطلة الأسبوع الجاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتوزع على مختلف المناطق والأحياء بدبي، لتشعل الحماس بين كل فئات المجتمع، وجميع الجنسيات للاستمتاع بممارسة الرياضة، يتصدرها ترايثلون دبي للسيدات، وسباق نيون للجري الليلي، والفعالية الوردية للتجديف الواقف.

وينطلق ترايثلون دبي للسيدات في السادسة صباح الأحد المقبل بمشاركة نسائية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، يتنافسن في ثلاث رياضات هي: السباحة والجري والدراجات الهوائية لمسافة إجمالية، تصل إلى أكثر من 40 كيلو متراً، ضمن ثلاث فئات هي ((سوبر سبرنت))، و((سبرن))، والمسافة الأولمبية المعتمدة، وتتنافس المتسابقات في فئة ((السوبر سبرنت)) على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلو مترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلو متر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة ((السبرنت)) على مسافة 750 متراً في السباحة، ومسافة 20 كيلو متراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلو مترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلو متر سباحة، و40 كيلو متراً للدراجات الهوائية، و10 كيلو مترات جري.

ويقام سباق نيون للجري الليلي في حي دبي للتصميم غداً، ويتنافس المشاركون في ثلاث مسافات هي 3 و5 و10 كيلو مترات في مسارات، تنيرها أضواء النيون مع الأضواء، التي يحملها المتسابقون، ويربح الفائزون بالمراكز الـ 20 الأولى جوائز قيمة تمنحهم الفرصة لقضاء عطلات في جزر المالديف، كما تقام الفعالية الوردية للتجديف الواقف في شاطئ نادي ريفيرا بجزيرة النخلة، ويقام بمناسبة التوعية بسرطان الثدي.

نخبة المواهب

وتستضيف دبي نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم، يشاركون في بطولة دبي باول للتنس، وهي إحدى جولات بطولة ((تن برو الدولية))، وتنظمها أكاديمية راكيتس، وتنطلق البطولة يوم الأحد المقبل في ملاعب أكاديمية راكيت بثلاثة أماكن مختلفة هي فندق أتلانتس، الذي سيكون فيه مباريات الافتتاح والختام، وموتور سيتي، وفي مدينة دبي الرياضية، ويشارك فيها 330 لاعباً ولاعبة من أكثر من 50 دولة، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 7 فئات عمرية مختلفة هي: تحت 10 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 12، تحت 13 سنة، تحت 14 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 16 للأولاد والبنات.

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية الخامسة الأكبر من نوعها، التي تقام تحت شعار ((إسعادهم هدفنا))، على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس المقبل، وتتضمن 11 لعبة هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي، حيث تقام منافسات بطولة كرة القدم في ملاعب دتكو بمنطقة جبل علي.

وتتواصل منافسات بطولة الرجبي الدولي (دبليو إكس في 3) في استاد((ذا سفنز))، وتستمر منافساتها حتى 28 الجاري.

ختام

وتختتم اليوم منافسات بطولة الإمارات للتزلج الحر في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، كما تختتم الأحد منافسات بطولة كأس البادل للأكاديميات في خيمة دانوب الرياضية، وتختتم

غداً تصفيات بطولة كأس مينا للناشئين بنين تحت 16 سنة، وتقام في مركز جبل علي الرياضي.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً غداً وبعد غد، فيما تقام غداً فعالية دواثلون المجتمعية في حديقة ومنتجع دبي باركس بمنطقة ريفر لاند، كما تقام فعالية سكودا للدراجات الهوائية على مضمار القدرة للدراجات الهوائية. ويستضيف مجمع حمدان الرياضي سباق هاميلتون أكواتكيس للسباحة غداً وبعد غد، ويقام غداً سباق سيغنا للجري واللياقة البدنية على شاطئ كايت بيتش.

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