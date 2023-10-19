من أطلق الصاروخ؟

معرفة من الذي ارتكب جريمة مستشفى المعمداني بقطاع غزة مسألة شديدة السهولة والبساطة.

إسرائيل؟ الجهاد الإسلامي؟ طرف ثالث؟ قوى من كوكب فضائي؟ كل ذلك في عالم اليوم ميسّر ومتاح.

نحن في الظروف الاعتيادية نقع شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، من أقصى كوكب الأرض إلى أدناه تحت العيون الراصدة لسلسلة متعدّدة ومتنوعة من أقمار التجسّس المتقدّمة.

هذه الأقمار ترصد أكبر وأدق تحركات المواد والبشر، وترصد تقلّب الريح والأعاصير، وحركة البحار والأنهار والزلازل والبراكين، وترصد بدقة كل ما يمكن تسجيل حركته أو حرارته فوق الأرض وتحتها.

هذا في الظروف الطبيعية الخالية من أي صراعات مسلحة حالية أو محتملة.

في حالة الحرب الحالية أو المحتملة، تخضع منطقة الصراعات إلى نشاط رصد وتجسّس فائق الدقة وعملية رصد 24 ساعة على 24 ساعة، ويتم تحليل كل حركة فيها من أهم أجهزة الاستخبارات العالمية.

في حالة حرب غزة، فإن الحرب بالفعل قائمة، وتقع في منطقة جيواستراتيجية تتعلق باهتمام القوى الكبرى المهتمة بالمنطقة.

وفي حالة حرب غزة، هناك اثنتان من كبرى حاملات الطائرات الحديثة في العالم في شرق البحر المتوسط، مزودتان بأكبر شبكات رصد وتجسّس وتشويش إلكتروني في العالم.

وفي حالة حرب غزة، القريبة عدة كيلومترات من دولة قبرص، تقع أكبر محطة تنصّت وتجسّس بريطانية في العالم، قادرة على رصد واختراق أي محادثة هاتفية سلكية أو لا سلكية تجرى في شرق المتوسط.

المحطة البريطانية هي التي استعانت بها المحكمة الخاصة الدولية لقتلة رفيق الحريري؛ إذ استعانت بالتسجيلات الهاتفية الكاملة المتبادلة في بيروت قبل وأثناء وعقب جريمة الاغتيال.

أما نظام الأقمار الصناعية الفرنسي العالمي في المنطقة، فهو الذي رصد عملية تفجير مرفأ بيروت الشهير، إلا أنه لم يسلّم أي جهة نتائج صور الأقمار الصناعية.

في مثل هذه الجرائم المركبة التي تعتبر ضد الإنسانية، يتم تشكيل لجان تحقيق فنية تقنية متخصصة كي تجدّد بالدليل القاطع الإجابة عن سؤال من فعلها؟

في حالة جريمة مستشفى المعمداني، تم اعتماد الرواية الإسرائيلية التي تقوم على الادعاء بأن الجريمة تمت ((بصاروخ فلسطيني فاشل ضل طريقه)).

وادّعت إسرائيل أنها تأكدت من ذلك بالرجوع إلى عمليات الرصد الراداري المتوفرة لديها من دون أن تقدّم أي دليل مادي تقني لهذا الادعاء.

أما الرئيس الأمريكي، فأكد الرواية الإسرائيلية للجريمة ثقة منه، حسب قوله، بمعلومات وزارة الدفاع الأمريكية.

وحدها بريطانيا التي قالت إنها لا تريد أن تتعجل في الحكم، وسوف تقوم بمراجعة ما لديها من معلومات.

هنا السؤال: إذا كانت إسرائيل غير مسؤولة عن جريمة صاروخ مستشفى المعمداني، فكيف تفسّر مسؤوليتها عن أكثر من عشرة آلاف طن من الصواريخ والقنابل التي ألقتها على المدنيين العُزّل من أهلنا في غزة، وذلك حسب بيانات المتحدث العسكري الإسرائيلي؟!

يا عالم احترموا عقولنا!!