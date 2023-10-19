«الحزام والطريق» طريق مشرق

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لمقترحات الرئيس الصيني شي جين بينغ لبناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية والتعاون في بناء مبادرة ((الحزام والطريق)).

أحرزنا إنجازات عديدة متغلبين على المصاعب. خلال العقد الماضي قد تجذرت المبادرتان في قلوب الناس، وتم تدوين إنشاء رابطة المستقبل المشترك للبشرية في عديد من ملفات الأمم المتحدة رسمياً، والتوصل إلى مبادرات إقليمية وثنائية في هذا المجال. لقي التشارك في بناء الحزام والطريق استجابة إيجابية من أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية؛ الأمر الذي أنجز أكثر من 3000 مشروع، ووجّه نحو تريليون دولار أمريكي من الاستثمار إليها، وأصبح أكثر منتج عام عالمي إقبالاً عليه، وأكبر منصة للتعاون الدولي.

ليس من الصدفة أن تطلق مبادرتا إنشاء رابطة المستقبل المشترك للبشرية والتشارك في بناء الحزام والطريق في عام واحد، بل تتكاملان. إن الأولى رؤية تجسد اهتمام الصين بالمصالح العامة، والثانية أعمال تبرز مسؤولية الصين عن الوفاء بوعدها.

إن الصين مكتشف للعالم الجميل الذي تسوده الأخلاق والوئام. يكمن جين رابطة المستقبل المشترك للبشرية في الثقافة الصينية التقليدية الممتازة التي تدعو إلى الجمع بين التمسك بالخلق للذات ونشره في العالم، وتقدس الوئام على أساس تكامل جمال الدول والثقافات المختلفة. إن الحزب الشيوعي الصيني ظل يتخذ السعي وراء تقدم البشرية ووئام العالم كرسالته. قد أجاب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن السؤال حول مستقبل الإنسان بإطلاق إنشاء رابطة المستقبل المشترك للبشرية الذي يعتبر الإشارة إلى طريق التقدم، وحلولاً صينية.

إن مراعاة المصالح العامة تكوّن الصين.

إن الصين الداعي إلى الأعمال الدؤوبة مثلما يضرب البامبو على الجبل الأخضر جذورها في عمق الأرض. رسمت أهدف إنشاء رابطة المستقبل المشتركة للبشرية وقدمت سبيلاً إليها على أساس مسؤوليتها العصرية، أي التشارك في بناء الحزام والطريق. يتماشى مبدأ التشاور والتشارك في البناء والتقاسم مع مفهوم رابطة المستقبل المشترك.

خلال العقد، قد تم التشارك في بناء مشاريع في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما فيها الحدائق الصناعية والممرات الاقتصادية والمطارات والموانئ والسكك الحديدية والطرق العامة التي وضعت أساساً متيناً لتنمية الدول المختلفة وتقدمها إلى التحديث. إن الممارسات في إطار الحزام والطريق تترجم رؤية رابطة المستقبل المشترك للبشرية إلى الواقع. خلال العقد، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرات التنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية التي تقدم دعماً مهماً لإنشاء رابطة المستقبل المشترك، وتشكل إلى جانب التعاون في بناء مبادرة ((الحزام والطريق)) خريطة طريق الصين للدفع بتنفيذ بناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية.

إن الوفاء بكلامها يكوّن الصين. لقد أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من منتدى قيمة التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق إلى أن الصين في رابطة المستقبل المشترك لن تزدهر من دون ازدهار العالم، وازدهار الصين يزيد ازدهار العالم.

قد أثبت العقد الماضي أن التشارك في بناء الحزام والطريق خيار تاريخي صحيح، وهو يتماشى مع تقدم العصر، وهو طريق مستقيم للبشرية. وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن الأعمال الثمانية التي ستقوم بها الصين لدعم بناء ((الحزام والطريق)) بجودة عالية؛ ما يوضح اتجاهاً جديداً لبناء ((الحزام والطريق))، ويفتح رؤية جديدة له، ويضفي طاقة محركة جديدة عليه.

وجاء ممثلو 151 دولة و41 منظمة دولية إلى الصين للمشاركة في المنتدى، وتجاوز إجمالي عدد المشاركين المسجلين 10 آلاف مشارك، وتم تحقيق 458 نتيجة والتوصل إلى عقود تجارية بقيمة 97.2 مليار دولار أمريكي.

يرجع تاريخ الصداقة الصينية العربية إلى عمق التاريخ. إن كان التواصل بين الطرفين رسماً تجريدياً فإن مسيرة التشارك الصيني العربي في بناء الحزام والطريق خلال عشر سنوات ستكون رسماً واقعياً عظيماً. وبوصفها نقطة مهمة ومدينة عالمية واقعة على الحزام والطريق، تدعو دبي إلى التسامح والتعددية الثقافية والتعايش مع شعوب الدول كافة لرسم صورة حيوية لرابطة المستقبل المشترك للبشرية في الشرق الأوسط.

ومن أجل التمسك بالغاية الأصلية لتسجيل إنجاز جديد، سنواظب في المستقبل على التعاون مع كل الدول للتشارك في بناء الحزام والطريق بجودة أعلى، وتسجيل صفحة جديدة لإنشاء رابطة المستقبل المشترك للبشرية.