المتنبي عالم اللغة «2»

شهدت الحالةُ الثقافية في القرن الرابع تطوراً في العلوم؛ كماً ونوعاً، وحظيت كلها بدعم الخلفاء والأمراء، وحسبك أن بلاط سيف الدولة الحمداني كان مهيعاً خصباً لعشرات الأدباء والشعراء والعلماء.

هذا الطريق إلى المكارم ‌مهيعاً

فاسلك فقد أبصرت قصد المهيع

وكان على رأس الشعراء ((المتنبي))، وعلى رأس اللغويين ((ابن خالويه))، فنشأت علاقة بينهما، أشبه بالمعارك العلمية والأدبية، لتستمر في رعاية سيف الدولة تسع سنوات سمان من (337هـ- 345هـ). ويظهر لي أن سببها يرجع إلى علم المتنبي وتضلعه في اللغة، وسؤال سيف الدولة له في حضور ابن خالويه، مما أثار حفيظة الآخر وتبييت النية للمكر والإيقاع به.

قَالَ ابْنُ بَرِّيٍ: وَفِي الْبَعِيرِ سُؤَالٌ جَرَى فِي مَجْلِسِ ‌سَيْفِ ‌الدَّوْلَةِ،‌ وَكَانَ ‌السَّائِلُ ابْنُ خالويه، والمسؤُول الْمُتَنَبِي، قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ: وَالْبَعِيرُ أَيضاً الْحِمَارُ... أَلقيته عَلَى الْمُتَنَبِّي بَيْنَ يَدَيْ سَيْفِ الدَّوْلَةِ، وَكَانَتْ فِيهِ خُنْزُوانَةٌ – أي كبر- وعُنْجُهِيَّة، فَاضْطَرَبَ، فَقُلْتُ: الْمُرَادُ بِالْبَعِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ)، الحمارُ، فَكَسَرَتُ مِنْ عِزَّتِهِ. وقد استشهد ابن خالويه لقوله بأن آل يعقُوبَ كَانُوا بِأَرْضِ كَنْعَانَ -فلسطين- وَلَيْسَ ثمة إِبل، وكَانُوا يَمْتَارُونَ عَلَى الْحَمِيرِ. (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ)، أَي: حِمْلُ حِمَارٍ.

قلت: استدلاله هذا ضعيف لأمور: 1 - لأنه حَكَمَ بأن أرض فلسطين ليس فيها إبل، وفي ترجمته أنه زار اليمن وذمار، وانتقل إلى حلب فاستوطنها. ولم يزر فلسطين، ولم يَنقُلْ عن فلسطيني ذلك، ومن المعلوم أن أبا الطيب زارها ومكث فيها مدة، فهو أعلم بما فيها. 2 - قال الماوردي في تفسيره: وفي حمل البعير وجهان: أحدهما: حمل جمل، وهو قول الجمهور. 3 - الأصل في كلام الله الحقيقة، ولا يصار إلا المجاز إلا إذا تعذر ذلك. 4 - وأخيراً، فإنني ولدت وعشت فيها، وما زالت الإبل موجودة فيها!

وآسفني أن أحداً ممن ذكر المناظرة بين الرجلين انتصر للمتنبي، حتى من أشد المتعصبين له، أمثال العلامة محمود محمد شاكر، رحمه الله.

ولعلنا فيما يأتي نلقي الضوء على مناظرات أخرى.