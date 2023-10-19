أقلام موجهة في الأزمات

إن أوقات الشدائد والحروب والصراعات أوقات شديدة عصيبة، تختلط فيها الأمور على كثير من الناس، وتحتار عقولهم، وتتداخل المشاعر والعواطف، ويشتد التأثر بما يجري من كوارث وآلام وجراح، ولا ينبري لهذه الأزمات إلا القادة الحكماء الذين يبذلون جهودهم ويسعون للعلاج وإيجاد الحلول لإطفاء هذه الصراعات وإيقاف نزيف الدماء المتدفق.

ولذلك ففي مثل هذه الأوقات العصيبة تكثر الإشاعات والأقاويل، وتزدحم مواقع التواصل الاجتماعي على أشكالها وأنواعها بالتحليلات الفردية التي لا حصر لها عن الأحداث الساخنة، فهذا ينشر ويحلل، وذاك يخمن ويتكهن، وهذا يختلق ويشوه، وهذا يثير ويحرض، وفي مقابلهم من يعالج ويتصدى، وبالتأكيد يستغل أصحاب الأغراض هذه الظروف لمآربهم وأهدافهم، وتطل التنظيمات والأحزاب برؤوسها، وتكثر النداءات العشوائية لاستثارة العواطف تحت صور وأشكال عدة، وفي هذا الخضم يحتاج الإنسان إلى أن يتحلى بدرجة عالية من الوعي واليقظة والاتزان والحس الوطني، لئلا يقع ضحية لأي أقلام موجهة أو حملات ممنهجة أو نداءات محرضة.

إن الأحداث الساخنة التي تجري اليوم في فلسطين هي أحداث مؤلمة بكل المقاييس، ولا ينبغي أن تكون موضعاً للتوظيف والمتاجرة والاستغلال والاستقطاب، فهي أزمة إنسانية مؤلمة، وما يجري فيها يدمي القلوب، كما أن هذه الأزمة الكبيرة وما يحيط بها من ظروف ومستجدات ليست بأي حال موضعاً للتكهنات والتخمينات الاعتباطية التي تستهدف التجني على الدول والترويج لأحزاب وتنظيمات وممارسات عشوائية، إنها قضية في غاية التعقيد، ولها ثوابت لا يمكن التفريط فيها، وإيماناً بدورها وواجبها تسعى الدول العربية والإسلامية للتأكيد على هذه الثوابت وإيجاد مخرج لهذه الأزمة المشتعلة في الشرق الأوسط، وهو الواجب الملقى كذلك على عاتق المجتمع الدولي بأسره الذي يتوجب عليه إيجاد حل منصف وعادل لهذه القضية، وتكثيف الجهود لإيقاف التقتيل والتدمير الذي لا يفرق بين بريء ومذنب.

ولا تألو القيادة الحكيمة في دولة الإمارات جهداً في الحث على إرساء السلام وإطفاء الصراعات وحماية المدنيين عموماً، ودعم الأشقاء ومناصرة قضاياهم خصوصاً، وبالأخص القضية الفلسطينية التي طالما كانت على رأس الأولويات والاهتمامات، فقد سعت دولة الإمارات بشكل مستمر لإيجاد العلاج، وأكدت في المحافل الدولية على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وسعت في الأزمة الأخيرة على كافة الأصعدة لإيقاف نزيف الدماء، والتواصل المكثف مع الأشقاء والأصدقاء من مختلف الدول للوصول إلى هذه الغاية الإنسانية، وأكدت في كلمتها في مجلس الأمن على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، كما جددت تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمه في الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، وأطلقت مجتمعياً المبادرات الإنسانية لإغاثة أهل غزة ورفع المعاناة عنهم، ومنها الحملة الإغاثية ((تراحم من أجل غزة)) التي تهدف لتقديم المساعدات العاجلة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف إنسانية عصيبة، وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً مجتمعياً كبيراً.

إن أصحاب الأقلام والأصوات الموجهة هم أبعد ما يكونون عن خدمة قضايا الأمة، وأفعالهم وتحريضاتهم لا تجر إلا إلى شر ووبال، وهم لا ينظرون إلى أبعد من نافذتهم الضيقة التي يطلون منها، وهم من الأساس يسيرون في اتجاهات تخدم أجندات معينة توجههم، ويستغلون الأزمات والظروف التي تحدث هنا أو هناك للاستقطاب لأفكارهم وأجنداتهم وتنظيماتهم، ولذلك فهم يتعامون تماماً عن العقل والحكمة والموضوعية والمناصرة الحقيقية.

ولذلك فمما يتوجب على كل عاقل في أوقات الأزمات والصراعات الحذر من هذه الأصوات والأقلام الموجهة والمحرضة، والتنبه لما يبثونه من الإشاعات المغرضة، ومن جملتها الأخبار المفبركة المكذوبة، وكذلك ما يمارسونه من استقطاب نحو أفكارهم وتياراتهم وتلميع صور أحزاب وتنظيمات معينة، وبدلاً من ذلك فإن الواجب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن وسائل الإعلام والمؤسسات الموثوقة، وكذلك عدم الاغترار بالتحليلات الاعتباطية التي تلمع هذا التيار أو ذاك الحزب، وفي المقابل تعمل على تشويه الدول والنيل منها.

نسأل الله تعالى أن يوفق دولنا وقياداتنا، وأن يرفع الكرب عن أهل غزة، ويمن عليهم بالأمان والسلام.