عبور شبه مستحيل

بكل تأكيد هي مسيرة شائكة، وقد تكون دامية، فقد اختار روبرت كينيدي الطريق الأخطر والأكثر وعورة، ولن يكون العبور سهلاً، والثمن قد يكون غالياً، وغالياً جداً.

في بيانه للإعلان عن ترشحه مستقلاً لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وضع الجميع في سلة واحدة، وأعلن الحرب عليهم، فالذين تمكنوا من تشكيل المنظومة الحاكمة في الديمقراطيات الحديثة لن يتخلوا عن مكاسبهم، ومن يريد أن يزعجهم عليه أن يكون مسلحاً بأدوات قادرة على إنهاء سيطرتهم على مراكز اتخاذ القرار، ولم يتسن له بسبب أحداث غزة أن يفسر طرحه وخارطة الطريق التي سيسير عليها، كما لم تسمح الأحداث المتلاحقة للمنافسين بأن يكشروا عن أنيابهم.

وسأنقل ما جاء في البيان حرفياً حتى نتبين بدقة إلى أي اتجاه قرر روبرت كينيدي الذهاب. فهو يقول ((أعلن نفسي مرشحاً مستقلاً لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من ذلك منحت صوتي إلى كل الأشخاص الذين سئموا، وكل الأشخاص الذين لديهم أمل، لإصدار إعلان استقلال جديد لأمتنا بأكملها، قد أعلنت استقلالي عن الشركات التي اختطفت حكومتنا لاستغلالنا من أجل الربح، وقد أعلنت استقلالي عن ((وول ستريت)) وشركات التكنولوجيا الكبرى، وشركات الأدوية الكبرى، وشركات الزراعة الكبرى، والمقاولين العسكريين، وجماعات الضغط التابعة لهم، والتي يفوق عددها الآن عدد أعضاء الكونجرس 20 إلى 1، وأعلنت الاستقلال عن الإعلام المرتزق الذي يحثنا إلى الأبد على كراهية جيراننا، والخوف من أصدقائنا، وأعلنت الاستقلال عن النخب الساخرة التي تخون أملنا وتضخم انقساماتنا.

لم يترك أحداً، ولم يتردد في ذكر أسمائهم، مستنداً إلى الأكثرية الصامتة، والتي اشتهرت بالسلبية، ونسبة خذلان كينيدي من قبلهم عالية، ولكنها محاولة قد تمر بسلام، حيث تكون صناديق الاقتراع هي الحكم، وقد تكون قاسية ومؤلمة، لهذا طرحت في الأيام الثلاثة الماضية الأسئلة أو الاستفسارات، وهي ناتجة عن ((عبر تاريخية)) تجرأ روبرت كينيدي الابن على تحديها، رغم أن الشواهد تقول إن العبور شبه مستحيل!