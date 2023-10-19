أتساءل كما يتساءل أغلب الناس اليوم: إلى أين يذهب هذا العالم بكل حمولته القاسية والثقيلة من العلاقات المتوترة، والمصالح الشائكة، وسط كل هذه العداءات والانقسامات والانفصامات التي طالت عمق المبادئ والأخلاق التي فقدت إنسانيتها، ولم تعد ترتكز على مرجعيات ثابتة كالمعتاد دائماً وتاريخياً، وإن في الحدود الدنيا؟!

لقد حلت القوة الغاشمة سلطة النفوذ محل الأخلاق والمواثيق، ومحل منظمات العمل والتعاون الدولي، وأصبح لا صوت يعلو فوق صوت القوة!

أصبحت المعايير اليوم رخوة جداً، وسائلة، وقابلة للتغير والتحول من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بحسب بوصلة المصالح والتحالفات، لا وفق منطق الحق والعدالة الذي أقرته الاتفاقيات، ومبادئ الثورات الكبرى في التاريخ الإنساني كالثورتين الفرنسية والأمريكية! وهو حال كارثي، لأن تضارب المصالح أمر ثابت ومدمر حين يتم الاحتكام له، ووحدها المعايير الإنسانية والعقلانية السياسية التي تحفظ توازنات العلاقات والخلافات والمصالح. لقد فقد العالم رشده وعقلانيته تماماً، فما هو وكيف يكون المخرج؟

كيف يمكن للشاب والمرأة وطالب الجامعة وتلميذة المدرسة، وأي إنسان عادي بسيط ينشد الهدوء والسلام والاستقرار، أن يستوعب كل هذه الازدواجية في المعايير والقياسات، وكيف يمكنهم الحكم على ما يرونه ويسمعونه ويتابعونه؟ خاصة حين تطلق يد القوة المدمرة لتقتل وتدمر وتبيد وتهجر، دون تمييز بين عسكري ومدني، وبين رجل وطفل، ثم تكون المناصرة والمؤازرة للأقوى والأكثر بطشاً! ماذا يفعل الضعيف إذن؟ كيف يعيش، كيف يستمر؟، من يضمن له أرضه وحقه وأمانه وحياته وعمله وطعامه وشرابه؟

إن آلاف الرسائل التي يتلقاها الناس عبر ماكينات صنع الأخبار وضخ الصور، وعبر المدونات ومواقع التواصل، تعرض عليهم الأخبار والشائعات معاً على القناة نفسها، كما تعرض المواقف ونقيضها، فيزدادون توتراً وتشويشاً، ويمتلئون بالخوف وعدم الثقة وبمشاعر الإحباط واليأس، وبلا شك فإن هذه المشاعر هي أكثر ما تقود إلى التوترات والقلاقل وعدم الاستقرار، علينا إذا أردنا أن نعيش بأمان أن نحتكم للعدالة والحق، فلا شيء كفل مصالح البشرية كالعدالة والحق.