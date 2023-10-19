«غوغل» تصنع هواتفها الذكية في الهند

ستقوم شركة غوغل بنقل إنتاج هواتفها الذكية من سلسلة بكسل Pixel إلى الهند، حيث قال مسؤول تنفيذي أمس: ((إن شركة ((ألفابيت)) ستبدأ التصنيع في الهند، وستعقد شراكات مع الشركات المصنعة الدولية والمحلية لإنتاج هواتفها الذكية Pixel محلياً، بدءاً من Pixel 8)).

وقال ريك أوسترلو، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات، في حدث لشركة غوغل، إنه من المتوقع طرح الأجهزة في عام 2024.

وأضاف أوسترلو: ((تعد الهند سوقاً ذات أولوية لهواتف Pixel الذكية، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل ما لدينا من أجهزتنا وإمكانات البرامج المدمجة الأساسية للأشخاص في جميع أنحاء البلاد)).

وتُجري غوغل حالياً محادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية المحلية في الهند، ومنها شركة Bharat FIH، التي تُعد فرعاً من شركة فوكسون الأم في الهند، وتصنع فوكسون الأجهزة للعديد من الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة أبل، إذ تتولى إنتاج أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك وغيرها.

وتفاوض غوغل أيضاً شركاء آخرين محتملين مثل شركتي Dixon Technologies و Lava International من أجل تولي مهمة إنتاج هواتف بكسل في الهند، بحسب ما ذكر تقرير ((بلومبيرغ)) نقلاً عن مصادر مطلعة. وتهدف الهند إلى أن تصبح قوة صناعية، وسط دفعة أكبر لمبادرة رئيس الوزراء مودي ((صنع في الهند)). من المتوقع أن تمثل شركة أبل، التي تروج للهند باعتبارها محرك النمو الكبير التالي، %7 من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في البلاد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، ارتفاعاً من %5 في النصف الأول من عام 2023، وفقاً لبيانات من باحث السوق، وأعلنت شركة رقائق الذاكرة الأمريكية Micron Technology مؤخراً عن خطط لإنشاء أول مصنع لأشباه الموصلات في البلاد.