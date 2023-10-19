خبراء: دور مهم للذكاء الاصطناعي في مواجهة التغيّر المناخي

أكد خبراء ومتخصصون في قطاع التكنولوجيا أن قدرات الذكاء الاصطناعي على دعم مسيرة الاستدامة العالمية لا تقتصر على قطاع معين، بل تشمل القطاعات الاقتصادية كافة.

وقال سلطان الحجي، نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: ((إن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز القدرة على محاكاة الواقع بدقة، وبالتالي العمل على حل القضايا والتحديات البيئية بسرعة وكفاءة)).

من جهته، أكد كارل كراوثر، نائب الرئيس، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ((ألتيريكس))، إن المؤسسات التي لا تحرص على ((إطلاق قيمة البيانات))، ودمج الرؤى المستخرجة منها في صنع قرارات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تكون عرضة لفقدان فرص كبيرة في السوق.

من ناحيته، قال تايلور سميث، نائب الرئيس المدير العام للأتمتة الصوتية لحلول وخدمات الإنتاج في شركة ((هانيويل العالمية)): ((يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في ضمان كفاءة استخدام الطاقة))، فيما أكد محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في ((سنوفليك))، أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز أهداف الاستدامة عبر مختلف القطاعات والمجالات.

و قال رامي كشلي نائب الرئيس الأول في الشرق الأوسط وتركيا لدى ((سوفتوير أي جي)): ((إن حماية البيئة لم تعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية البشرية ككل)) بينما قالت منى عيسى آغ، نائب الرئيس، الشرق الأوسط وأفريقيا لحلول أمن الطاقة في ((شنايدر إلكتريك)): إن دور الرقمنة ومراكز البيانات يتيح إمكانية التأسيس لتحول جذري مستدام في العصر الرقمي)).

بدورها، قالت ميرلا تونتس مديرة التسويق في حكوكة إستونيا: ((تبرز أهمية اعتماد استراتيجيات خضراء من قبل مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة)).