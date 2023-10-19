سلطان الجابر: «مركز بروسيد لدعم الاستدامة» انتقال للعمل الفعلي في مجال المناخ

كشفت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، النقاب عن ((مركز بروسيد لدعم الاستدامة))، الذي تم تصميمه لتسليط الضوء على جهود المجموعة وإنجازاتها في مجال الاستدامة.

وأطلق معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف ((COP28))، المركز في مقر الشركة الذي سيتم استخدامه أيضاً ليكون منصة للتعليم والحوار والابتكار والتعاون، ودعماً للمبادرات البيئية التي تركز على الاستدامة.

وقال معاليه: يُشكل إطلاق المركز نقلة نوعية وإنجازاً مهماً، يمهد الطريق لمستقبلٍ أكثر استدامة، كما يُجسد التزام الشركة العالمية القابضة وشركاتها التابعة، بالحفاظ على البيئة، ويسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في الانتقال من مرحلة الطموح، إلى مرحلة العمل الفعلي الجاد في مجال المناخ، من خلال خفض الانبعاثات على مستوى العالم، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنوع والازدهار المنشودين.

وأضاف: ((نتطلع خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، لمشاركة نشطة من القطاع الخاص في الجهود الجماعية التي نبذلها لمواجهة أزمة المناخ. ونحن ملتزمون بالشمولية واحتواء الجميع خلال المؤتمر، لأنه لا يوجد طرف واحد لديه كل الحلول، ونحتاج إلى مشاركة الجميع ليسهموا في إيجاد حلول للتحدي المشترك الذي نواجهه، وعلى القطاع الخاص القيام بدور رائد في تلبية احتياجات مسارات الحياد المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة)).

من جانبه، قال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي للشركة : ((لا تقتصر أهمية هذا المرفق الجديد والمبتكر على إبراز جهودنا في مجالات الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات فحسب، بل يستعرض مبادرات شركاتنا التابعة وأهدافها، والتي أعلنت ثلاث منها عبر 3 قطاعات مختلفة، التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بالتزامن مع تسارع خطى دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ((COP28)).

وأكد بيتر أبرام رئيس الاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضة، أن إطلاق ((مركز بروسيد لدعم الاستدامة))، يمثل إنجازاً كبيراً للشركة العالمية القابضة، نحو بلوغ آفاق النمو المستدام، حيث قال: ((سيمثل المركز منصة تفاعلية تجمع بين شركائنا وشركاتنا التابعة لابتكار حلول مستدامة، وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك بما يدعم توجهات الاستدامة في كافة عملياتنا، ويعزز النمو في القطاعات المختلفة)).