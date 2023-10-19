سلطان الجابر: «مركز بروسيد لدعم الاستدامة» انتقال للعمل الفعلي في مجال المناخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، النقاب عن ((مركز بروسيد لدعم الاستدامة))، الذي تم تصميمه لتسليط الضوء على جهود المجموعة وإنجازاتها في مجال الاستدامة.
وأطلق معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف ((COP28))، المركز في مقر الشركة الذي سيتم استخدامه أيضاً ليكون منصة للتعليم والحوار والابتكار والتعاون، ودعماً للمبادرات البيئية التي تركز على الاستدامة.
وقال معاليه: يُشكل إطلاق المركز نقلة نوعية وإنجازاً مهماً، يمهد الطريق لمستقبلٍ أكثر استدامة، كما يُجسد التزام الشركة العالمية القابضة وشركاتها التابعة، بالحفاظ على البيئة، ويسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في الانتقال من مرحلة الطموح، إلى مرحلة العمل الفعلي الجاد في مجال المناخ، من خلال خفض الانبعاثات على مستوى العالم، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنوع والازدهار المنشودين.
وأضاف: ((نتطلع خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، لمشاركة نشطة من القطاع الخاص في الجهود الجماعية التي نبذلها لمواجهة أزمة المناخ. ونحن ملتزمون بالشمولية واحتواء الجميع خلال المؤتمر، لأنه لا يوجد طرف واحد لديه كل الحلول، ونحتاج إلى مشاركة الجميع ليسهموا في إيجاد حلول للتحدي المشترك الذي نواجهه، وعلى القطاع الخاص القيام بدور رائد في تلبية احتياجات مسارات الحياد المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة)).
من جانبه، قال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي للشركة : ((لا تقتصر أهمية هذا المرفق الجديد والمبتكر على إبراز جهودنا في مجالات الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات فحسب، بل يستعرض مبادرات شركاتنا التابعة وأهدافها، والتي أعلنت ثلاث منها عبر 3 قطاعات مختلفة، التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بالتزامن مع تسارع خطى دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ((COP28)).
وأكد بيتر أبرام رئيس الاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضة، أن إطلاق ((مركز بروسيد لدعم الاستدامة))، يمثل إنجازاً كبيراً للشركة العالمية القابضة، نحو بلوغ آفاق النمو المستدام، حيث قال: ((سيمثل المركز منصة تفاعلية تجمع بين شركائنا وشركاتنا التابعة لابتكار حلول مستدامة، وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك بما يدعم توجهات الاستدامة في كافة عملياتنا، ويعزز النمو في القطاعات المختلفة)).
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