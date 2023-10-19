«البنتاغون» تحذّر: الصين تسرّع من ترسانتها النووية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنّ الصين تمتلك أكثر من 500 رأس حربي نووي جاهز للاستخدام في ترسانتها، ومن المحتمل أن تمتلك أكثر من ألف رأس حربي بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير جديد للبنتاغون نشرته صحيفة ((فاينانشال تايمز)).

وقال التقرير أن مخزون بكين من الرؤوس الحربية النووية العاملة وصل إلى 500 في مايو ، ما يضعها على المسار الصحيح لتجاوز التوقعات السابقة، وفقاً للتقرير، وهو مسح سنوي للقدرات العسكرية الصينية بتكليف من الكونغرس. وتوقع المسح أن تمتلك الصين على الأرجح أكثر من 1000 رأس نووي جاهز للاستخدام بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير أن تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التقليدية وغير النووية ((من شأنه أن يسمح لجمهورية الصين بالتهديد بضربات تقليدية ضد أهداف في الولايات المتحدة وهاواي وألاسكا)).

وفي تقرير سابق قدّرت البنتاغون ما تمتلكه بكين بأكثر من 400 رأس نووي جاهز للاستخدام في عام 2021. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين في مؤتمر صحفي حول التقرير: ((نرى أن جمهورية الصين الشعبية تواصل تحديث وتنويع وتوسيع قواتها النووية بسرعة كبيرة)). وأضاف التقرير: إنّ البحرية الصينية لديها أكثر من 370 سفينة وغواصة، مقارنة مع 340 سفينة في العام الماضي.

وقال البنتاغون الأسبوع الماضي، إنه قبل دعوة لحضور المنتدى الأمني ​​السنوي الأكبر في الصين في أواخر أكتوبر الجاري، في أحدث علامة على احتمال تحسّن العلاقات بين جيشي البلدين.

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