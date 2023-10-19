الرئيس الصيني: مستعدون للعمل لحل الصراع

نقلت وسائل إعلام رسمية صينية، أمس، عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن بكين تريد وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن بلاده مستعدة للعمل مع الحكومات العربية من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع، وتأمل في تحقيق مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقالت وسائل الإعلام، إن شي صرح أيضاً بأن وقف إطلاق النار بات ((مُلحاً)) ويجب إعلانه في أسرع وقت ممكن لمنع اتساع نطاق الصراع أو خروجه عن نطاق السيطرة.

أدلى شي بتلك التصريحات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي حضر منتدى الحزام والطريق في الصين هذا الأسبوع.

وبحسب وسائل الإعلام، أخبر شي مدبولي بأن الصين تدعم جهود مصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتعد تلك من بين أول التصريحات التي يدلي بها الرئيس الصيني حول الصراع الذي اندلع في السابع من الشهر الجاري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز