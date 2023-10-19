بريطانيا وألمانيا تتعهدان بدعم إسرائيل

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بريطانيا ستقف إلى جانب إسرائيل في ((أحلك أوقاتها)). وأضاف سوناك، وإلى جانبه نتنياهو في القدس، ((أعلم أنك تتخذ كل الاحتياطات لتجنب إيذاء المدنيين في تناقض تام مع إرهابيي حماس التي تسعى إلى تعريض المدنيين للخطر)).

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني ((أرحب بقراركم الصادر أمس والذي اتخذتموه لضمان فتح الطرق المؤدية إلى غزة لدخول مساعدات إنسانية... فخور بالوقوف هنا معك. في أحلك أوقات إسرائيل كصديق لكم. سنقف معكم متضامنين. سنقف مع شعبكم ونريدكم أن تنتصروا أيضاً)). ووصل سوناك يوم الخميس، إلى إسرائيل في مستهل زيارة قبل أن يسافر إلى عواصم إقليمية أخرى.

في الاثناء، وعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بدعم برلين لتل أبيب في حربها على حركة ((حماس)). وخلال لقاء جمع بين الوزيرين، أكد الوزير الألماني في تل أبيب أمس، أن الإفراج عن الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة هو الواجب الأكثر إلحاحاً، مشيراً إلى أن ألمانيا تعتزم دعم هذه الخطوة حيثما أمكن ذلك وأن بلاده على استعداد لتقديم دعم مادي لإسرائيل.

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