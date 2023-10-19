بعد طردها من النيجر.. طلائع القوات الفرنسية تصل إلى تشاد

وصلت طلائع الجنود الفرنسيين الذين غادروا قواعدهم في النيجر في قافلة برية متوجهين إلى تشاد، ((بلا أي حادث)) إلى نجامينا، في بداية عملية معقدة يتوقع أن تُستكمل بحلول نهاية ديسمبر، بحسب ما أعلنت باريس.

وأوضح المتحدث باسم الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيار جودييير، أن هذه القافلة غادرت النيجر ((بأمان وبالتنسيق مع القوات النيجيرية)).

وقد ((وصلت دون أي حادث يذكر)) إلى نجامينا، عاصمة تشاد المجاورة، بعد عشرة أيام من السفر.

وأضاف أنه سيتم تنظيم رحلات جوية من تشاد إلى فرنسا في الأيام المقبلة.

وبعد طرده من النيجر، اضطر الجيش الفرنسي إلى نقل معداته براً إلى تشاد ثم الكاميرون، قبل إعادتها إلى فرنسا، في رحلة تمتد ثلاثة آلاف كيلومتر يمر خلالها في مناطق معادية تضم جماعات مسلحة.

وتتمركز في نجامينا قيادة العمليات الفرنسية في منطقة الساحل ونحو ألف جندي فرنسي.

وأفاد العقيد جودييير بأنه تم إفراغ نصف مواقع القواعد الأمامية في ولام وأيورو (شمال غربي النيجر)، في ما يسمى منطقة ((الحدود الثلاثة)) مع بوركينا فاسو ومالي.

وبعد وصولها إلى نيامي، غادرت القافلة باتجاه الحدود التشادية. وأكدت نجامينا في بيان ((الموافقة على تأمين ممر من أراضيها لعودة القوات الفرنسية إلى فرنسا)).

وقال بيان لرئيس الأركان التشادي الجنرال أبكر عبدالكريم داود، إن ((القوات التشادية ستؤمن الحراسة لهذه القوافل من الحدود النيجرية إلى نجامينا وصولاً إلى المطار وإلى الحدود الكاميرونية وصولاً إلى ميناء دوالا)).

وقال مصدر عسكري فرنسي إن الجماعات المسلحة متواجدة بشكل كبير في منطقة ((الحدود الثلاثة))، لكن ((مستوى التهديد الأمني منخفض على الطريق)) من نيامي إلى نجامينا.

وستشهد الأسابيع المقبلة استكمال انسحاب جميع القوات الفرنسية من النيجر، ويشمل الانسحاب النقل البري ثم البحري لعدد معين من المعدات الثقيلة عبر دولة ثالثة.

وينطوي كل خيار على مناقشات مع السلطات المعنية. وقال المتحدث باسم الجيوش الفرنسية ((عندما نتحدث عن انسحاب بتنظيم وأمن وتعاون، فإن كل هذه الكلمات مهمة)).

ويُعد ميناء كوتونو مثالياً لاستخدامه في هذا الإطار، لكن الحدود بين النيجر وبنين المعارضة للانقلابيين في النيجر، ما زالت مغلقة. وأضاف المتحدث باسم الجيوش الفرنسية أن دوالا في الكاميرون ((تعتبر أحد الخيارات التي يمكن النظر فيها)) لكنها ليست الخيار الوحيد.

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