تحرّك أممي أمريكي لإنقاذ السلام في اليمن

كثف المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن من تحركاتهما لإنقاذ عملية السلام في اليمن والدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتجاوز العقبات التي يضعها الحوثيون أمام هذه الخطوة.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اختتم زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض التقى خلالها بمسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين. وركزت المناقشات التي أجراها على الخطوات المقبلة في سبيل تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، وعملية سياسية جامعة بين اليمنيين برعاية أممية.

ووفق مكتب المبعوث الأممي فإنه التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وناقش معه تطورات جهود الوساطة الأممية. وشدد على أن اليمن يمر بمنعطف حاسم مازال يحمل في طياته فرصة تقريب اليمنيين من تحقيق السلام العادل الذي يصبون إليه.

كما التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، واتفقا على ضرورة استمرار دعم المنطقة لليمن على مدار مسار السلام والتعافي. وعقد المبعوث الأممي لقاءً مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حول ضرورة استمرار توافق مجلس الأمن على دعم حل سياسي مستدام وشامل في اليمن يلبي تطلعات اليمنيين واليمنيات.

وقال غروندبرغ: ((إنه لا يمكن صياغة حل مستدام للنزاع في اليمن إلا من قبل اليمنيين أنفسهم. يجب أن تجتمع الأطراف مع آخرين في إطار جامع لبناء مستقبل سلمي مشترك. الأمم المتحدة ملتزمة ومستعدة لتقديم هذه المساحة بمجرد أن تتخذ الأطراف الخطوات الحاسمة اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع)).

الرئيس اليمني اجتمع أيضاً مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي ستيفين فاجن وبحث معه مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة التي تقودها في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية. كما ناقش معه الإصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية.

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