تحذيرات غربية من السفر إلى لبنان ومطالبة الرعايا بالمغادرة

حثّت سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا رعاياها أمس على مغادرة لبنان، فيما قررت الدنمارك والسويد والنرويج تشديد تحذيراتها في هذا الشأن، على وقع التوتّر الذي تشهده حدود لبنان الجنوبية.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير جديد أرسلته إلى رعاياها في لبنان ((تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن، بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة)).

وفي السياق ذاته، حدّثت السفارة البريطانية في بيروت نصيحة السفر إلى لبنان. وقالت في بيان أمس ((تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة)).

كذلك حثت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان على مغادرة لبنان أمس. كما حثتهم، في منشور على منصة ((إكس))، على تسجيل تفاصيل الاتصال الخاصة بهم على بوابة إلكترونية تتعلق بالأزمة. وفي السياق، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، أمس، النرويج تشدد النصح بعدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني الخطير في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية أن المستوى الأمني في لبنان ((تغير إلى اللون الأحمر)). وأضافت: البقاء في لبنان ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة للغاية.

كما قامت السويد بتحديث نصائح السفر الخاصة بلبنان مساء الأربعاء. وأعلن ((حزب الله)) في بيان أمس مهاجمة، موقع ‏المنارة الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وأنه ((تم إصابته إصابة مباشرة)). وأضاف أنهم هاجموا مواقع جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان الإسرائيلية، وأن إسرائيل ردت بقصف عدد من البلدات الحدودية جنوبي لبنان، حيث قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان. كما قصفت بشكل عنيف المنطقة الواقعة عند الحدود الجنوبية من الناقورة وصولاً حتى بلدة الضهيرة.

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