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إسرائيل تقتل 10 فلسطينيين بمواجهات في الضفة

10/19/2023 7:27:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي عشرة فلسطينيين حتفهم، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بمخيم نور شمس للاجئين في طولكرم بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الضحايا منذ بدء الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر، إلى 74 في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانات منفصلة أن سبعة أشخاص قتلوا في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم (شمال) منذ صباح أمس.

وذكر شهود من مخيم نور شمس لوكالة فرانس أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم ودارت اشتباكات مع مسلحين. وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلاً عن مصادر، أطلقت قوات إسرائيلية طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل 6 منهم على الأقل، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جندياً من وحدة المستعربين (دوفدوفان) قتل خلال الاشتباكات في مخيم نور شمس. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 74 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الحالي. وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، سجلت 25 إصابة في المخيم الواقع في وسط مدينة طولكرم، بينها ((إصابات خطرة جداً)).

وشارك العشرات في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة في رام الله أمس، نظمتها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. وكانت تظاهرات تضامنية سارت في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، مطالبة برحيل عباس. وشنت إسرائيل منذ اندلاع الحرب حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967، وشملت الاعتقالات نواباً في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين من حركة حماس وغيرهم من النشطاء، حيث أعتقلت أمس 120 فلسطينياً.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، طالت الاعتقالات أكثر من 700 شخص منذ السابع من الشهر الجاري. وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن قواته اعتقلت ((120 مشتبهاً به)) في أنحاء الضفة.

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