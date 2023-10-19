الأردن ومصر ترفضان التهجير والعقاب الجماعي وتحذران من اتساع دائرة الحرب

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في ختام لقائهما أمس في القاهرة، إلى ((الوقف الفوري للحرب على غزة))، وأكدا رفضهما لـ((سياسة العقاب الجماعي)) لقطاع غزة.

وفي بيان مشترك، حذر السيسي وعبدالله الثاني من كارثة إقليمية في حال اتساع نطاق تلك الحرب، وأكدا موقف بلديهما الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للفلسطينيين في غزة. وشدد الجانبان على أن أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر مرفوضة.

منزلق خطير

وجدد البيان التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وحذر من أن عدم توقف الحرب واتساعها سينقلان المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بكارثة تخشى عواقبها، واعتبر أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.

كما جرى التأكيد في البيان المشترك على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي، في بيان نشر على صفحة ((فيسبوك))، بأن الجانبين أكدا الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

تطورات الموقف

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الموقف في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، آخذاً في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته.

وطبقاً للمتحدث، تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس المصري على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز