أمريكية الشارقة ضمن أفضل 10 جامعات عربية والـ 3 على مستوى الدولة

صنفت الجامعة الأمريكية بالشارقة، ضمن أفضل 10 جامعات عربية والثالثة على مستوى الدولة، وفقاً للنسخة العاشرة من تصنيفات ((كيو إس)) للجامعات في المنطقة العربية لعام 2024.

واحتلت الجامعة المرتبة الأولى في السمعة التوظيفية لدى أصحاب العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد تصنيف ((كيو أس)) للجامعات بالمنطقة العربية في نسخته لهذا العام الأكبر على الإطلاق، حيث تمكن من تقييم 223 مؤسسة تعليمية من 18 دولة عربية، بناءً على اعترافها العالمي وإنجازاتها البحثية ومواردها التعليمية وتدويلها.

هذا العام هو التاسع على التوالي، والذي يتم فيه تصنيف الجامعة ضمن أفضل 10 جامعات في المنطقة العربية، كما أظهر التصنيف أن الجامعة كانت ضمن أفضل 4 في المئة من الجامعات أداءً .

كما صنفت ((كيو إس)) الجامعة الأمريكية في الشارقة في المرتبة الثانية في نسبة تنوع جنسيات أعضاء هيئتها التدريسية على مستوى المنطقة العربية، ويأتي أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة من أكثر من 45 جنسية.

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