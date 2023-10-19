أمريكية الشارقة ضمن أفضل 10 جامعات عربية والـ 3 على مستوى الدولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
صنفت الجامعة الأمريكية بالشارقة، ضمن أفضل 10 جامعات عربية والثالثة على مستوى الدولة، وفقاً للنسخة العاشرة من تصنيفات ((كيو إس)) للجامعات في المنطقة العربية لعام 2024.
واحتلت الجامعة المرتبة الأولى في السمعة التوظيفية لدى أصحاب العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يعد تصنيف ((كيو أس)) للجامعات بالمنطقة العربية في نسخته لهذا العام الأكبر على الإطلاق، حيث تمكن من تقييم 223 مؤسسة تعليمية من 18 دولة عربية، بناءً على اعترافها العالمي وإنجازاتها البحثية ومواردها التعليمية وتدويلها.
هذا العام هو التاسع على التوالي، والذي يتم فيه تصنيف الجامعة ضمن أفضل 10 جامعات في المنطقة العربية، كما أظهر التصنيف أن الجامعة كانت ضمن أفضل 4 في المئة من الجامعات أداءً .
كما صنفت ((كيو إس)) الجامعة الأمريكية في الشارقة في المرتبة الثانية في نسبة تنوع جنسيات أعضاء هيئتها التدريسية على مستوى المنطقة العربية، ويأتي أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة من أكثر من 45 جنسية.
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