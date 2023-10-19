نادي دبي للسيدات يحتفي بالناجيات من السرطان

احتفى نادي دبي للسيدات بـ 30 سيدة من الناجيات من السرطان، خلال ((ملتقى الناجيات من السرطان))، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، تحت شعار ((معاً أقوى))، وشمل برنامجاً حافلاً من الأنشطة والفعاليات التوعوية والترفيهية والرياضية.

مبادرات وبرامج

ورحبت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، في بداية الاحتفال بالمشاركات في الملتقى، الذي يأتي في إطار العديد من المبادرات والبرامج التي تترجم الرؤية الإنسانية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، واهتمام سموها بدعم وتمكين المرأة، وتحفيزها في مختلف المجالات.

وشمل برنامج الاحتفاء بالناجيات من السرطان، جلسة تحفيزية عن ((الذكاء العاطفي وأثره على الصحة النفسية))، تحدثت فيها المحاضرة روان الحاج، حيث تناولت مفهوم الذكاء العاطفي.

ودوره في تحقيق السعادة وتوازن المشاعر، وكيفية التحكم في السلوك من خلال الوعي الذاتي، واستخدام الطاقة العاطفية لتحفيز الأهداف ومهارات التعامل مع الآخرين والاستجابة لمشاعرهم، متطرقةً إلى أنواع مختلفة من التمارين العملية التي من شأنها تحسين الذكاء العاطفي وتطبيقه في الحياة اليومية.

نشاط وحيوية

وتم إتاحة مرافق نادي دبي للسيدات، للمشاركات في الملتقى، ومشاركتهم في أنشطة ((أكتوبر المبهج))، التي ينظمها النادي للعضوات والزائرات طوال الشهر الحالي.

وفي إطار تشجيعه للمرأة على اتباع أسلوب حياة حافل بالنشاط والحيوية، وفر النادي للحضور عرض عضوية حصرياً، تحت اسم ((العضوية الوردية السنوية))، تم تصميمه لشخصين، بحيث تكون إحداهما من الناجيات من السرطان.

وأعربت المشاركات عن سعادتهن وتقدمن بالشكر للنادي ومؤسسة الجليلة، لما يقدمانه لهن، وأَثنين على جهودهما في بث الأمل في نفوسهن، وأكدن أنهن بدأن حياتهن من جديد، ووجدن نافذة أمل جديدة، من خلال مثل هذه الملتقيات التي يتبادلن من خلالها عشرات القصص التي اجتازت محطات الرعب، وتحولت إلى مصدر إلهام لنا وللكثيرات.

ولفتن إلى أن عضويتهن في مجلس الأمل التابع لمؤسسة الجليلة تقتضي منهن تقديم الدعم النفسي لمن يحتاجونه، مشيرات إلى أن كل شخص موجود في المركز يفهم التغيرات الصحية والنفسية والجسدية التي تصيب مريضة السرطان، ما يسهل استيعاب الآخر.

وأوضحن أن البعض لا يوجد لديه خلفية حول كيفية التصرف منذ لحظة معرفة الإصابة، مروراً بفترة العلاج وتداعياتها، ما يجعل دور الداعمين مهماً جداً.

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