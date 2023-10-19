«العليا للتشريعات» تستعرض الأخطاء اللغوية في صياغة التشريعات

نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات ورشة تثقيفية بعنوان ((الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة التشريعات))، للتعريف بأهمية إجادة المهارات اللغوية في الصياغة التشريعية، والإضاءة على الأخطاء اللغوية الأكثر شيوعاً، ومناقشة سبل الارتقاء بجودة التشريعات لغوياً.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: ((تحرص اللجنة العليا للتشريعات على توفير السبل والأدوات الكفيلة بتعزيز مرونة وسلاسة العملية التشريعية، وإتاحة الملتقيات لمناقشة التحديات التي تعترض مسار العمل التشريعي واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.

وأضاف: نسعى من خلال تنظيم هذه الورشة التثقيفية إلى التأكيد على أهمية سلامة ودقة الصياغة اللغوية في إيضاح النص القانوني، وتسهيل فهم مُبتغى المشرع من هذا النص، ومن ثم ضمان التطبيق الأمثل للأحكام القانونية والأطر التنظيمية، وتعزيز الامتثال التشريعي)).

وقدّم الورشة سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي. واستهدفت القانونيين العاملين في مجال إعداد وصياغة التشريعات في حكومة دبي، وشهدت الورشة عرض نماذج للأخطاء اللغوية في صياغة التشريعات من حيث العناوين والمضامين، بما في ذلك الأخطاء النحوية والإملائية والطباعية، إلى الأخطاء في التشكيل والتنسيق والنسخ واللصق. كما ناقشت الورشة الدور المحوري لسلامة الصياغة اللغوية في وضوح النص التشريعي.

وسلَّط سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي، الضوء على العلاقة الوثيقة بين صحة الصياغة اللغوية ووضوح النص التشريعي، مؤكداً على أهمية إتقان المهارات اللغوية الأساسية، وتحسين الصياغة تلافياً للأخطاء اللغوية في النصوص التشريعية. وأوضح سالم الأحمد أنَّ الأخطاء اللغوية قد تُفضي إلى تعقيد فهم الأحكام والمواد القانونية، وزيادة احتمالية التأويل الخاطئ للحُكم القانوني والفهم المغلوط للنص التشريعي، مما يرجح احتمالية الخطأ عند التطبيق.

وخلال الورشة التثقيفية، قدَّم الأحمد إضاءةً حول ماهية العلاقة بين اللغة والتشريع، مؤكداً أن اللغة هي أداة المشرع في التعبير عن إرادته، ولا بد أن ترتقي هذه الأداة إلى المستوى الذي يمكنه من تلافي الأخطاء التي تؤدي إلى غموض النص التشريعي، وعرض سالم الأحمد أمثلةً تطبيقية للأخطاء اللغوية المتكررة، والسبل الكفيلة لتجاوزها بهدف تعزيز جودة الصياغة اللغوية للتشريعات.

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