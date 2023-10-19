المجلس الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا

تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم، وذلك في أنغولا بالعاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور علي النعيمي بصفته عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلاً للمجموعة الجيوسياسية العربية، في اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومجموعة الشراكة بين الجنسين، والفريق المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

ويشارك الوفد في الاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية، واجتماعات لجان الاتحاد التي تضم لجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، واجتماع المجلس الحاكم، واجتماع الجمعية العامة الذي سيناقش موضوع ((العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية))، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بوصفه عاملاً تمكينياً رئيسياً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بأكملها.

كما يشارك أيضاً في منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، واجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، إلى جانب ذلك سيتم في هذه الدورة انتخاب الرئيس الحادي والثلاثين، وإعلان الفائزين بالدورة الثانية لجائزة الاتحاد البرلماني الدولي.

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