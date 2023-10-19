معرض التعليم الدولي في «إكسبو» يستعرض التخصصات العلمية الحديثة

شهدت فعاليات معرض التعليم الدولي بـ((إكسبو الشارقة))، إقبالاً لافتاً من الزوار والطلبة وأولياء أمورهم، حيث شارك فيه 100 من المؤسسات التعليمية والأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية.

وتعرف الطلبة إلى أحدث البرامج التعليمية ومجموعة كبيرة من خيارات التعليم والتخصصات الجديدة التي تواكب سوق العمل، والتي طرحتها الجامعات، وأبرزها تخصص الأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والطب والهندسة، وبرامج علوم الفضاء، وبرامج اللوجستيات البحرية.

كما تضمنت البرامج سلاسل الإمداد، والنقل البحري، وتكنولوجيا الهندسة البحرية، وهندسة تقنيات الواقع الافتراضي، والهندسة الطبية الحيوية، وبرامج الدراسات العليا في العديد من التخصصات، متيحاً الفرصة للطلبة لاختيار أبرز وأحدث برامج التعليم العالي.

منصة

أكد حمد المشغوني، من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن المعرض يشكل منصة نموذجية تتيح للطلبة فرصة التعرف على أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، من خلال مقابلة ممثلي الجامعات لمساعدتهم في تحديد المسار الدراسي وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومتطلبات القبول، كما أن الهيئة تعد شريكاً استراتيجياً في معرض التعليم الدولي الذي يسهم في تزويد الطلبة بخيارات متعددة حول اختياراتهم الأكاديمية في جامعات الدولة.

وأشار إلى تنظيمهم حزمة من ورش العمل للطلبة لتعريفهم بمتطلبات القبول في أهم الجامعات بالدولة، وأبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل، لافتاً إلى أن الحدث يعد فرصة للتواصل والالتقاء بين الطلبة، والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وفتح آفاق الانخراط في مجالات الدراسة، وتهيئة الفرص للاستفادة من المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى الدولة والعالم، للتعريف بتخصصاتها ودعوة الطلبة للالتحاق بها.

لوجستيات

وأفادت زمزم الحمادي، مسؤول التطوير والتسجيل بأكاديمية الشارقة للنقل البحري فرع خورفكان، بأن الأكاديمية تتوافر فيها، برامج أكاديمية مميزة، منها إدارة اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد، وبكالوريوس النقل البحري، وبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية.

ولفتت إلى أن 90 % من مجموع الطلبة الدارسين بالأكاديمية إماراتيون، موضحة أن إجمالي العدد 500 طالب وطالبة، كما أنه تم تعريف الطلبة الزائرين لمنصة الأكاديمية بشروط القبول.

وأوضحت أن شروط القبول تتمثل في حصول الطالب على 1100 في اختبار الإمسات للغة الانجليزية، و700 للرياضيات، و600 درجة للفيزياء، لافتة إلى طرح تخصص جديد إداري، وهو تخصص إدارة اللوجستيات البحرية، كما أن المعرض يوفر فرصة جيدة للتواصل مع عدد كبير من الطلاب.

من جهته أكد محمد شهابي، من أكاديمية الشارقة للتعليم، أن المعرض الدولي للتعليم يعد حدثاً سنوياً مهماً يهدف إلى تزويد الطلبة خصوصاً، طلبة المرحلة الثانوية بمنصة شاملة لاستكشاف الفرص التعليمية التي تطرح من قبل الجامعات للحصول على المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات التي تتناسب مع أهدافهم المستقبلية، ومع وظائف سوق العمل.

وأشارت إلى أنه تم تعريف الطلبة بدبلوم الدراسات العليا في التعليم، ومدة الدراسة فيه 48 ساعة معتمدة، 80% من الدراسة (أون لاين)، و20% حضورياً، كما أنه من خلال المنصة تم تعريف المعلمين بأبرز البرامج التطويرية التي تطرحها الأكاديمية، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن نسخة المعرض هذا العام كانت استثنائية، من خلال التركيز على استشراف المستقبل التعليمي عبر استقطاب العديد من كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.

ولفت إلى الفعاليات المصاحبة التي تم تنظيمها لأول مرة في المعرض، والمشاركة الواسعة من الجامعات والكليات والمعاهد التي كانت الأضخم منذ انطلاق الحدث، والتي استطاع المركز من خلالها أن يحقق الأهداف المرجوة والرامية إلى إيضاح الصورة أمام الطلبة والباحثين حول واقع القطاع التعليمي على المستويين المحلي والعالمي.

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