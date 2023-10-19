سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية «نفط» و«كهرباء» الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس النفط، أمس، توقيع اتفاقية بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية ((سنوك))، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ((سيوا))، وذلك للتعاون في مجال توصيل وقياس التيار الكهربائي من مجمع الصجعة للطاقة الشمسية في الشارقة.

حضر الاتفاقية، التي جرت مراسم توقيعها في مبنى مجلس النفط، كل من: الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمهندس حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وعبدالله عبد الرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وتختص الاتفاقية، التي وقعها كل من: المهندس حاتم الموسى، وعبد الله عبد الرحمن الشامسي، بالكهرباء المولدة من محطة الطاقة الشمسية في مجمع الصجعة التابع لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وذلك بربطها بعمليات المؤسسة في المجمع، وتوصيلها بشبكة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وكانت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية قد تعاقدت في وقت سابق مع شركة ((إيميرج)) المملوكة لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، وشركة الكهرباء الفرنسية لتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشارقة.

وتأتي الاتفاقية كونها أحد أهم مخرجات التعاون المثمر بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية والجهود الكبيرة، التي امتدت لأكثر من عام لبلورة مبادرة المؤسسة في مجال الطاقة الشمسية، وتحقيق هدفها للوصول إلى الحياد في انبعاثات الغازات الدفيئة، بحلول عام 2032.

ووفقاً لنص الاتفاقية فإن التيار الكهربائي المولد من محطة الطاقة الشمسية أثناء ساعات النهار من اليوم، سيغذي عمليات مجمع الصجعة، وفي الوقت ذاته يتم تصدير الفائض من الطاقة الشمسية إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الرئيسية.

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