«صحة دبي» توظف التقنيات الحديثة عبر منصات وتطبيقات مبتكرة

اتباعاً لنهج دبي في تسريع وتيرة التحوّل إلى البيئة الرقمية المستدامة، وحرصها على توظيف التقنيات الحديثة في المجالات كافة، والارتقاء بمستوى الخدمات الذكية والتوسع فيها، لتشمل مختلف مرافق الإمارة وقطاعاتها الخدمية والحيوية، وفق منظومة استثنائية شاملة، لتعزيز مكانتها عاصمة رقمية عالمية بارزة، تواصل هيئة الصحة في دبي جهود التحوّل الذكي وتسخيرها لتطوير منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، عبر خدمات ذكية ومنصات وتطبيقات رقمية تواكب مستجدات العصر، وتختصر الوقت والجهد، وتسهم في تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز التوعية المجتمعية، والتواصل مع أفراد المجتمع.

وفي هذا الإطار، شهدت هيئة الصحة في دبي معدلات مرتفعة على صعيد التحول الذكي، واستدامة القطاع الصحي، حيث حققت الهيئة 98.55 % في نسب الاكتمال الرقمي، و98.91 % في أتمتة العمليات الداخلية، و93.42 % في مجال التبني الرقمي، و100 % في نسب التفتيش الذكي عن بعد، من خلال نظام ((راصد)).

مشاريع

من بين المشاريع والمبادرات التي أنجزتها وتعمل عليها الهيئة في مجال التحول الذكي للخدمات الطبية ((منصة نابض))، المخصصة للتبادل الآمن لمعلومات الرعاية الصحية الموثوقة بين المنشآت الصحية المرخصة في إمارة دبي.

حيث تُمكّن المنصة مُقدّمي الرعاية الصحية من مشاركة السجلات الطبية الموحدة للمريض، والوصول لتلك السجلات بأمان من جميع المنشآت الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص في دبي، ما يسهم في تقديم رعاية طبية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، في حين وصل عدد الملفات الطبية الموحّدة في دبي، والمتوفرة على منصة ((نابض))، إلى 7.8 ملايين ملف طبي، وبلغ عدد الرسائل التي تحتوي على بيانات صحية تم تبادلها عبر المنصة منذ إطلاقها في أكتوبر 2020، أكثر من 352 مليون رسالة، تحتوي على بيانات جديدة من المنشآت الصحية المرتبطة بالمنصة.

منصة

في الوقت نفسه، تواصل هيئة الصحة في دبي تطوير منصة ((شريان))، للارتقاء بخدمات المنشآت الصحية، وخدمات ترخيص المهنيين، التي يتم تقديمها عن طريق النظام مع مواءمة النظام مع القوانين والتشريعات الخاضعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقد أجرت الهيئة العديد من التحسينات على واجهة المنصة للتسهيل على المستخدم، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ومنها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتقليل المدة الزمنية لاستيفاء المعاملات ذات العلاقة.

وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها في منصة ((شريان)) منذ أتمتة النظام عام 2019، حتى النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 4 ملايين معاملة، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم تسجليهم في دبي، 85 ألف مهني صحي، ووصل عدد المتقدمين للامتحانات الإلكترونية 76 ألف مهني، وبلغ إجمالي المهنيين ممن تم تدقيق شهادتهم 116 ألف مهني، خلال الفترة نفسها.

نظام

وفي إطار مواصلة عمليات التحول الذكي، تعمل هيئة الصحة في دبي على استبدال النظام القديم لإدارة الصحة العامة، بآخر حديث، ليتم استخدامه من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دبي، ضمن القطاعين الحكومي والخاص، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات، وذلك لإدارة التحصين، ورصد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى خدمات التطعيم.

ويوفر نظام حصانة الجديد عدد من المزايا الرئيسة، أهمها: الإنذار المبكر، الذي يعد ضرورة قصوى للكشف المبكر عن تفشي الأمراض، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحدوث المرض، وكذلك التقارير المخبرية، والاستشفاء، والمؤشرات الأخرى ذات الصلة.

كما يوفر نظام حصانة خدمات إصدار شهادات التطعيم الإلكترونية، ويزود صُنّاع القرار بكافة البيانات اللازمة لاكتشاف ومنع تفشي الأمراض المعدية، والحد من انتشارها، والتعامل معها بكفاءة، من خلال أحدث التقنيات والأدوات التحليلية ولوحات المعلومات والتقارير.

كما يسمح نظام ((حصانة)) بتنظيم الموارد والكوادر البشرية، وتخصيصها بأفضل السبل، إضافة إلى تنفيذ نظام الصحة العامة، والنظام المتكامل لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإمارة.

ويبلغ عدد مستخدمي نظام حصانة 5473 مستخدم من موفري الخدمات ذات الصلة، بينما بلغ عدد العملاء في النظام أكثر من 15 مليون 885 ألفاً، وعدد المرافق الصحية التي يمكن الوصول إليها في نظام حصانة 991 مرفقاً.

معاملات

وسجل عدد المعاملات الذكية التي أجراها المتعاملون على منصات هيئة الصحة في دبي خلال النصف الأول من عام 2023، زيادة ملحوظة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ شهد أكثر من 2 مليون معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات للنصف الأول لعام 2023، أكثر من 2 مليون و300 ألف معاملة، بزيادة نسبتها 13 %.

كما سجلت التطبيقات الذكية زيادة ملحوظة في عدد معاملات خدمات التراخيص الصحية، بنسبة قدرها 25 %، مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ عدد المعاملات خلال العام الجاري 667 ألف معاملة، مقارنة بـ 533 ألف معاملة خلال عام 2022.

تقنيات

وضمن جهود الهيئة لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم أهلية المهنيين الصحيين في القطاع الصحي، للحصول على رخصة مزاولة المهن الطبية، وتم تقييم ما يقارب أكثر من 70 ألف متقدم من خلال منصة ((شريان))، خلال النصف الأول من عام 2023، كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للعاملين في القطاع الصحي كخدمة فورية، وإصدار 3,457 شهادة خلال الفترة نفسها.

توعية

وفي إطار الاستخدامات الذكية في مجال التوعية المجتمعية، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، تستخدم الهيئة منصاتها المختلفة لعقد الورش التوعوية الافتراضية، التي تستهدف المهنيين الصحيين وأفراد المجتمع.

وذلك ضمن جهود الهيئة لنشر التوعية حول المواضيع الصحية ذات الأهمية، وقد نفذت الهيئة 57 حملة توعوية في أوساط المجتمع والمدارس في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها قرابة 64 ألف شخص، بينهم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة.

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