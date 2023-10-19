حمدان بن زايد يزور شركة دولفين للطاقة ويطّلع على إنجازاتها

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة شركة ((دولفين)) للطاقة المحدودة، أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في تلبية احتياجات الدولة للطاقة باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة النظيفة مع الاهتمام بالمجتمع والبيئة.

وأشاد سموه بالإنجازات التي حققتها الشركة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وبجهودها المبذولة في توافر الغاز ورضا العملاء، مشيراً سموه إلى أن الغاز الذي تنتجه شركة ((دولفين)) للطاقة يظل جزءاً لا يتجزأ من المزيج المحلي للطاقة، ويساعد في دفع التنمية الاقتصادية، كما يلعب دوراً رئيسياً في ضمان مستقبل منخفض الكربون ومستدام لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لمقر شركة ((دولفين)) للطاقة المحدودة في جزيرة المارية بأبوظبي، حيث كان في استقباله معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة والعضو المنتدب لشركة دولفين للطاقة، وعبيد عبدالله الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة والإدارة التنفيذية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن أداء الشركة في النصف الأول من العام الحالي شهد الكثير من الإنجازات البارزة في مجال الاستدامة وحماية البيئة وتطوير الكوادر الإماراتية، حيث أظهرت المبادرات البيئية وبرامج الموارد البشرية أن الشركة مستمرة في دعم الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة، كما تأخذ على عاتقها بكل جدية مسؤولية التعامل مع تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والاستثمار في موظفيها.

وأشاد سموه بمساهمة شركة دولفين للطاقة المحدودة في دعم أهداف ((مبادرة القرم)) - أبوظبي التي أطلقتها دولة الإمارات في فبراير 2022 والهادفة إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

واطلع سموه خلال الزيارة على أداء الشركة وأبرز إنجازاتها في مجال الصحة والسلامة، وإدارة العمليات، ورضا العملاء، والأداء الاقتصادي والمالي المميز للشركة، بالإضافة إلى المبادرات الحديثة المتعلقة بالبيئة وبرامج الموارد البشرية التي تدعم النمو الوظيفي كافة الكوادر العاملة.

كما اطلع سموه على تفاصيل برنامج إزالة الكربون الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأبرز المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى تفاصيل عن مبادرات الصحة والسلامة لضمان سلامة الموظفين أولاً وأصول ومنشآت الشركة.

وتعرف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على جهود فريق التسويق والشؤون التجارية وفريق العمليات في الطويلة لدراسة قدرة شبكة الغاز ومرونتها لتغطية تغيرات الاستهلاك اليومي للعملاء في إطار تنويع مصادر الطاقة النظيفة.

وفي قسم التسويق والشؤون التجارية استمع سموه إلى شرح حول مساهمة دولفين للطاقة في قطاع الطاقة النظيفة تماشياً مع رؤية الإمارات 2050 واستراتيجياتها لتنويع مصادر الطاقة، والتزامها كشركة بالتعاون مع الشركاء والدوائر الحكومية والعملاء لضرورة دفع عجلة التحول والتنويع.

وتم في ختام الاجتماع التقاط الصور التذكارية لسموه مع الموظفين والموظفات العاملين في المرافق التابعة للشركة.

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