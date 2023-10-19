ولي عهد الشارقة يوجّه باستكشاف المواهب وترسيخ ثقافة الابتكار

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم 30 لسنة 2023 بشأن ترقية وتعيين مدير للديوان الأميري بمدينة دبا الحصن.

ونص القرار على أن يُرقّى عادل أحمد علي علوان النقبي إلى درجة ((مدير دائرة))، ويعيّن مديراً للديوان الأميري بدبا الحصن.

من جهة أخرى، ترأس سموه بصفته رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

ووجه سموه بضرورة استكشاف وسبر المواهب لدى الطلبة وتنميتها وتطويرها، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم في جميع مراحل العملية التعليمية والتدريبية، من خلال رفد الأجهزة الشرطية بموارد بشرية مؤهلة وقادرة، والتي سيكون ثمار تميزها ونجاحها مزيدا من الأمن والاستقرار والتقدم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها، حيث اعتمد المجلس اللوائح التنظيمية والإجراءات الجديدة للأكاديمية، والتي تم طرحها استناداً إلى تحليل الواقع الحالي، وجاءت بهدف تمكين الأكاديمية من تحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية والارتقاء بمنظومتها التعليمية والتدريبية وريادتها في هذا المجال.

كما اعتمد المجلس موعد حفل تخريج الفوج الأول من طلبة الدكتوراه في تخصصات البحث الجنائي، وإدارة الشرطة، والفوج الخامس من طلبة الماجستير في تخصصات إدارة الشرطة، والبحث الجنائي، والجودة والتميز في العمل الأمني، وذلك في نوفمبر المقبل.

ووافق المجلس على طرح الأكاديمية لدرجة الدكتوراه في تخصص الجودة والتميز في العمل الأمني، بعد الحصول على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، كما أقرّ المجلس ترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية من الضباط الحاصلين على درجة الدكتوراه.

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