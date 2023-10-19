سعود بن صقر: الابتكار محرك رئيس لإحداث تغييرات إيجابية في العالم

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن رأس الخيمة حريصة على احتضان قطاعات التكنولوجيا الجديدة والناشئة في إطار الدور الفاعل الذي تلعبه للإسهام في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات، ولدفع جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

وقال سموه في الكلمة الرئيسة التي ألقاها خلال حضوره الإطلاق الرسمي لـ ((واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية)) أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة: ((إن الابتكار هو المحرك الرئيس لإحداث تغييرات جذرية وإيجابية في العالم، فقد أصبح اليوم مؤثراً على أسلوب حياتنا وعملنا، وطريقة تواصلنا مع الآخرين، وعلى كيفية مواجهتنا للتحديات العالمية)).

وأضاف سموه: ((قرار تأسيس واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية يعكس مكانة رأس الخيمة المتنامية كمركز للابتكار والتكنولوجيا، ويجسد إيماننا بأهمية الابتكار الرقمي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام)).. داعياً جميع رواد الأعمال والمبتكرين حول العالم للانضمام إلى الواحة في رحلتها لتصبح مساهماً عالمياً في الاقتصاد الرقمي.

وأقيم حفل الإطلاق الرسمي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في ((مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات)) برأس الخيمة أمس، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مجلس إدارة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، والدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، وعدد من المسؤولين، والخبراء والمبتكرين الرقميين.

وتعد واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، أول منطقة حرة في العالم مخصّصة لشركات خدمات الأصول الرقمية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة، بما فيها الميتافيرس، والبلوكتشين، والأعمال المرتبطة بتقنيات الجيل الثالث للويب 3.0، حيث تقدم للشركات تشريعات مواكبة للتطور، وخدمات استشارية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

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